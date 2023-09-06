В Барнауле посетительница бара толкнула мужчину, а тот ударился и умер

Женщину будут судить

06 сентября 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле перед судом предстанет женщина, которая толкнула в баре мужчину со смертельными для него последствиями, сообщили в краевом СК.

Инцидент случился в ночь на 27 июня. Горожанка распивала спиртное в заведении со знакомым, но в один момент к ним подсел еще один посетитель.

Когда мужчины вышли на улицу, женщине показалось, что они ссорятся, и она с силой толкнула одного из них. Но так как тот был пьян и не мог контролировать движения, то упал и ударился головой об асфальт. В этот же день потерпевший скончался в больнице.

Тогда в отношении горожанки завели дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Его материалы с обвинительным заключением передали в суд.