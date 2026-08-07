В Барнауле приводят в порядок разметку на десятках городских улиц

Приоритет отдают местам концентрации ДТП и участкам с повышенной аварийностью

07 августа 2026, 14:05, ИА Амител

Дорожная разметка / Фото: max.ru/official_barnaul

В Барнауле перед началом нового учебного года приведут в порядок дорожную разметку на 59 пешеходных переходах возле образовательных учреждений. Параллельно специалисты продолжают обновлять линии на городских улицах и магистралях, сообщили в пресс-центре мэрии.

За последние четыре недели дорожники нанесли новую продольную разметку на десятках участков улично-дорожной сети. Для проведения работ используются современные материалы с повышенной устойчивостью к износу.

Обновление уже затронуло улицы Антона Петрова, Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Молодежную, Партизанскую, Панфиловцев, Германа Титова, Петра Сухова, Сухэ-Батора и Ржевскую, а также проспект Космонавтов.

Кроме того, работы выполнили на улицах Сергея Ускова, Шумакова, Георгиева, Островского, Пролетарской, Энтузиастов, Транзитной, Хлеборобной, Жасминной и Телефонной.

«Следующим важным этапом станет подготовка дорожной инфраструктуры возле школ. Специалисты обновят 59 переходов рядом с 54 образовательными учреждениями, имеющими выходы на проезжую часть», — отметили в мэрии.

Приоритет отдают местам концентрации ДТП и участкам с повышенной аварийностью. Более заметная разметка должна помочь сделать передвижение пешеходов и автомобилистов безопаснее.

В городском комитете по дорожному хозяйству и транспорту попросили водителей проявлять особую внимательность в зонах проведения работ, учитывать временные дорожные знаки и следить за изменениями разметки.