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В Барнауле приводят в порядок разметку на десятках городских улиц

Приоритет отдают местам концентрации ДТП и участкам с повышенной аварийностью

07 августа 2026, 14:05, ИА Амител

Дорожная разметка / Фото: max.ru/official_barnaul
Дорожная разметка / Фото: max.ru/official_barnaul

В Барнауле перед началом нового учебного года приведут в порядок дорожную разметку на 59 пешеходных переходах возле образовательных учреждений. Параллельно специалисты продолжают обновлять линии на городских улицах и магистралях, сообщили в пресс-центре мэрии.

За последние четыре недели дорожники нанесли новую продольную разметку на десятках участков улично-дорожной сети. Для проведения работ используются современные материалы с повышенной устойчивостью к износу.

Обновление уже затронуло улицы Антона Петрова, Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Молодежную, Партизанскую, Панфиловцев, Германа Титова, Петра Сухова, Сухэ-Батора и Ржевскую, а также проспект Космонавтов.

Кроме того, работы выполнили на улицах Сергея Ускова, Шумакова, Георгиева, Островского, Пролетарской, Энтузиастов, Транзитной, Хлеборобной, Жасминной и Телефонной.

«Следующим важным этапом станет подготовка дорожной инфраструктуры возле школ. Специалисты обновят 59 переходов рядом с 54 образовательными учреждениями, имеющими выходы на проезжую часть», — отметили в мэрии.

Приоритет отдают местам концентрации ДТП и участкам с повышенной аварийностью. Более заметная разметка должна помочь сделать передвижение пешеходов и автомобилистов безопаснее.

В городском комитете по дорожному хозяйству и транспорту попросили водителей проявлять особую внимательность в зонах проведения работ, учитывать временные дорожные знаки и следить за изменениями разметки.

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Комментарии 5

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бгг

14:39:35 07-08-2026

надо не краской делать, а пластиком, а то на многих проезжих частях, например на Павлике/Малахова едут кто куда хочет и по рядам шастают как карандаш в стакане 1-2-3-4-3-2-1, практически насквозь, а не по полукругу, сделали бы пластиком, и рядность бы наладилась, сама разметка была бы чуть выше и при наезде колесом мешала бы...

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Гость

14:48:38 07-08-2026

всегда должна быть нанесена

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Гость

17:54:32 07-08-2026

Что бы осенью её снова смыло, зимой мы ездили без разметки, как придётся... А весной снова смыло и асфальт...!?!
Схема то известная!...

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Гость

18:03:39 07-08-2026

Алёши, вы Павловский разрисуйте, Строителей, Красноармейский. А не второразрядные улицы.

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гость

05:43:22 08-08-2026

Никогда на Молодежной не было разметки ))) да и ремонта тоже....такие ямы и опа !разметка разбивайся и все тут!

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