В Барнауле произошел пожар в доме по соседству с мэрией

Предварительно, в одной из квартир произошло короткое замыкание

08 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле вечером 7 декабря произошел пожар в жилом доме на улице Гоголя, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в здании, расположенном по соседству с мэрией. Пройденная огнем площадь составила порядка 40 "квадратов".

"Квартира, в которой случился пожар, была нежилой, в ней проводился ремонт", – отметили спасатели.

Предварительная причина происшествия – короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет.