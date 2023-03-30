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В Барнауле произошло ДТП с участием машины ДПС

Авария случилась на пересечении проспекта Калинина с улицей Северо-Западной

30 марта 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием патрульной машины ДПС произошло утром 30 марта в Барнауле, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась в 07:08 в районе дома № 26/2 на проспекте Калинина. Предварительно установили, что экипаж ехал на Hyundai Solaris по встречке со стороны проспекта Космонавтов в направлении улицы Аносова с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. 

"При въезде на перекрёсток пр. Калинина – ул. Северо-Западная на запрещающий сигнал светофора [полицейские] допустили столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder под управлением мужчины 1991 года рождения, который выехал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Северо-Западной", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадавших нет.  Полицейские проводят проверку.

Комментарии 18

  • Без звуковых сигналов они ехали,и маячок включили сразу после дтп
    30 марта, Гость   Ответить
  • О какие интересные подробности всплывают ...
    30 марта, Гость   Ответить
  • Если есть записи, то надо предоставить. Что бы невиновного парня не привлекли, а сотрудники понесли заслуженное наказание.
    30 марта, Гость   Ответить
  • такие все умные
    30 марта, Гость   Ответить
  • они там всегда по встречке, но без звукогого сигнала
    30 марта, Гость   Ответить
  • Без звуковых сигналов они ехали,и маячок включили сразу после дтп--часто вижу скорая также ездит.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да нету к сожалению регистратора в машине
    30 марта, Гость   Ответить
  • Если никто видео с регистратора не поделится, пусть адвокат запрос сделает, на какое неотложное задание они так спешили? Ну и свидетелей нужно. Хотя они тоже выставят со своей стороны свидетелей, что у них все было чики пуки. ( Короче удачи, главное стой на своём до конца, не отступай!!! Они уже по шапке от начальства получили …
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, там еще езда по встречке
    30 марта, Гость   Ответить
  • Нет регистратора, но могут быть свидетельские показания - их никто еще не отменял.
    30 марта, Гость   Ответить
  • ехали они с включенными маячками на переходящих пешеходов подали звуковой сигнал
    30 марта, Гость   Ответить
  • Решение суда будет таким: "Нет оснований не верить сотрудникам ГИБДД, виноват водитель Toyota Corolla Fielder". И чудным образом окажется, что именно этот момент не записался на камеры видеонаблюдения.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Конечно это же чистое поле, там всего два автомобиля в день проезжают)) Другие люди добрые с видеорегистратора скинут видео, все норм будет
    30 марта, Гость   Ответить
  • Важное напоминание: Никогда не пейте за рулем, потому что есть люди переписывающиеся за рулем, если они в Вас врежутся - виноватым сделают Вас.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, маячок был включен и до момента дтп, а вот звукового сигнала не было.
    30 марта, Гость   Ответить
  • В решении будет еще одна фраза: —«суд относится критически к показаниям водителя Тоёта Королла»
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, филдера купил а не рег не хватило?
    30 марта, Гость   Ответить
  • а дтп оформляли по европротоколу? т к пострадавших же нет? на аварии без пострадавших дпс не выезжает ихмо, или всё-таки для своих да?
    30 марта, Гость   Ответить
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