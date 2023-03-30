В Барнауле произошло ДТП с участием машины ДПС

Авария случилась на пересечении проспекта Калинина с улицей Северо-Западной

30 марта 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием патрульной машины ДПС произошло утром 30 марта в Барнауле, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась в 07:08 в районе дома № 26/2 на проспекте Калинина. Предварительно установили, что экипаж ехал на Hyundai Solaris по встречке со стороны проспекта Космонавтов в направлении улицы Аносова с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

"При въезде на перекрёсток пр. Калинина – ул. Северо-Западная на запрещающий сигнал светофора [полицейские] допустили столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder под управлением мужчины 1991 года рождения, который выехал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Северо-Западной", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадавших нет. Полицейские проводят проверку.