В Барнауле провели рейд по пожарной безопасности
Мероприятие прошло в Индустриальном районе и поселке Казенная Заимка
19 октября 2024, 21:45, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула / barnaul.org
В Барнауле 19 октября провели рейд по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.
Мероприятие прошло в Индустриальном районе и поселке Казенная Заимка.
Жителям рассказали о правильной эксплуатации печного и газового оборудования, а также вручили им памятки на противопожарную тематику. Часть листовок положили в почтовые ящики.
Нарушений во время рейда специалисты не выявили.
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