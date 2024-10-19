В Барнауле провели рейд по пожарной безопасности

Мероприятие прошло в Индустриальном районе и поселке Казенная Заимка

19 октября 2024, 21:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Барнауле 19 октября провели рейд по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.

Мероприятие прошло в Индустриальном районе и поселке Казенная Заимка.

Жителям рассказали о правильной эксплуатации печного и газового оборудования, а также вручили им памятки на противопожарную тематику. Часть листовок положили в почтовые ящики.

Нарушений во время рейда специалисты не выявили.