В Барнауле смешная кража газонокосилки закончилась погоней за незадачливыми жуликами

Бежать с газонокосилкой было тяжело, а учитывая, что охранник не отставал, это было еще и опасно

20 мая 2026, 14:13, ИА Амител

Мужчина с газонокосилкой / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались хитрым способом похитить газонокосилку из крупного сетевого гипермаркета, сообщает алтайская Росгвардия.

«Один ждал подельника в автомобиле, пока второй, приклеив на упаковку штрих‑код от дешевого товара, пытался пройти через кассу самообслуживания», — рассказали в ведомстве.

Замыслу помешал бдительный охранник, который криками попытался остановить "покупателя". Но тот, не реагируя на все обращения в его сторону, с газонокосилкой выскочил из магазина и побежал в сторону парковки. Охранник ринулся за ним.

Бежать с газонокосилкой было тяжело, а учитывая, что охранник не отставал, это было еще и опасно, так что злоумышленник бросил похищенное и скрылся с подельником на автомобиле.

После этого к гипермаркету подъехали росгвардейцы, отреагировавшие на сигнал о срабатывании "тревожной кнопки". Они изучили данные с камер наблюдения. К несчастью злоумышленников, номер их автомобиля попал на видео.

Все наряды вневедомственной охраны приступили к отработке ориентировки. Спустя непродолжительное время на одной из улиц был замечен автомобиль.

«Водитель, завидев проблесковые маячки, попытался скрыться от стражей порядка. Завязалась погоня, в результате которой подозрительный автомобиль был остановлен на окраине города», — отметили в Росгвардии.

Ранее в Барнауле мужчина украл из магазина 26 пачек сливочного масла. Росгвардейцы, изучив записи камер наблюдения, составили ориентировку и разослали ее всем патрулям. Подозреваемого оперативно задержали в тот же день, но на допросе он признался, что все украденное масло уже съел.