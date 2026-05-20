В Барнауле смешная кража газонокосилки закончилась погоней за незадачливыми жуликами
Бежать с газонокосилкой было тяжело, а учитывая, что охранник не отставал, это было еще и опасно
20 мая 2026, 14:13, ИА Амител
В Барнауле правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались хитрым способом похитить газонокосилку из крупного сетевого гипермаркета, сообщает алтайская Росгвардия.
«Один ждал подельника в автомобиле, пока второй, приклеив на упаковку штрих‑код от дешевого товара, пытался пройти через кассу самообслуживания», — рассказали в ведомстве.
Замыслу помешал бдительный охранник, который криками попытался остановить "покупателя". Но тот, не реагируя на все обращения в его сторону, с газонокосилкой выскочил из магазина и побежал в сторону парковки. Охранник ринулся за ним.
Бежать с газонокосилкой было тяжело, а учитывая, что охранник не отставал, это было еще и опасно, так что злоумышленник бросил похищенное и скрылся с подельником на автомобиле.
После этого к гипермаркету подъехали росгвардейцы, отреагировавшие на сигнал о срабатывании "тревожной кнопки". Они изучили данные с камер наблюдения. К несчастью злоумышленников, номер их автомобиля попал на видео.
Все наряды вневедомственной охраны приступили к отработке ориентировки. Спустя непродолжительное время на одной из улиц был замечен автомобиль.
«Водитель, завидев проблесковые маячки, попытался скрыться от стражей порядка. Завязалась погоня, в результате которой подозрительный автомобиль был остановлен на окраине города», — отметили в Росгвардии.
Ранее в Барнауле мужчина украл из магазина 26 пачек сливочного масла. Росгвардейцы, изучив записи камер наблюдения, составили ориентировку и разослали ее всем патрулям. Подозреваемого оперативно задержали в тот же день, но на допросе он признался, что все украденное масло уже съел.
14:21:12 20-05-2026
А вдруг деньги от продаж газонокосилок они переводили в детдома?
А себе только суточные и коммандировочные
14:25:14 20-05-2026
Это случайно не тот легендарный фраер с аккумулятором?!
14:48:58 20-05-2026
Гость (14:25:14 20-05-2026) Это случайно не тот легендарный фраер с аккумулятором?!...
нет, это не я.
А о чём речь ?
Чё за фраер ?! Какие АКБ ?!
16:03:17 20-05-2026
Гость (14:25:14 20-05-2026) Это случайно не тот легендарный фраер с аккумулятором?!... Нынешняя молодёжь была ещё даже не зачата, когда случилась эпичная история с фраером и аккумулятором. Откуда им знать каноны.
23:54:00 20-05-2026
Гость (16:03:17 20-05-2026) Нынешняя молодёжь была ещё даже не зачата, когда случилась э... Нынешняя молодежь- люди до 39 лет. В 2007 им было 20. Селяви.