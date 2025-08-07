НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мужчина украл и съел 26 пачек сливочного масла

О пропаже в магазине узнали лишь спустя несколько дней

07 августа 2025, 14:29, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Барнауле задержали мужчину за кражу крупной партии сливочного масла из сетевого супермаркета. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Алтайского края, злоумышленник успел употребить все похищенное до момента задержания.

«Инцидент произошел в одном из магазинов Ленинского района. Под видом обычного покупателя мужчина заполнил свою сумку 26 пачками сливочного масла и, не оплачивая товар, спокойно покинул торговую точку. Кража была обнаружена только спустя несколько дней во время плановой ревизии», – отмечают в пресс-службе.

Сотрудники магазина оперативно активировали тревожную кнопку, вызвав наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы, изучив записи камер наблюдения, составили ориентировку и разослали ее всем патрулям. Благодаря оперативным действиям подозреваемого задержали в тот же день.

На допросе подозреваемый признался, что все украденное масло он съел. В связи с этим вернуть товар в магазин не представилось возможным. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полиция продолжает работу с задержанным.

Ранее барнаулец получил наказание за кражу 38 пачек сыра.

Комментарии 11

Avatar Picture
серый

14:31:56 07-08-2025

в армии масло отдавал дедам и вот оторвался !

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:40 07-08-2025

Довели народ.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:54:44 07-08-2025

Гость (14:32:40 07-08-2025) Довели народ. ... ты просто дурак или провокатор? я склонна думать, что второе. там чуть ниже новость, про то как одна самка делала голые фотки своего маленького ребенка и продавала их старому педофилу. ее тоже скажешь кто- то довел?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:22 07-08-2025

в суде надо доказать что молочных продуктов в масле не было и оправдать

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:44 07-08-2025

съел 26 пачек сливочного масла --- так это же повышенный холестерин

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:54:03 07-08-2025

Так то ,по логике вещей ,должен был яйца украсть .Они у нас в последнее время показатель желанности и респектабельности электората.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииииигорь

15:38:15 07-08-2025

поймали в тот же день а пропажу обнаружили через несколько дней...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:13 07-08-2025

Не "пронесло" воришку?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:34 07-08-2025

Гость (17:52:13 07-08-2025) Не "пронесло" воришку? ... да просто с голодухи съел почти 5 кг масла. Не выдержал. Непреодолимое желание съесть= как у некоторых непреодолимое желание млрд. другой своровать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:08 07-08-2025

И не пронесло его, оглоеда! 🤣 А если серьёзно, конечно, не смог он столько сожрать, ни одна поджелудочная не выдержит такого.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Слифки

02:02:29 08-08-2025

маслобой он так хотел домой что взял маслеца с собой

  -4 Нравится
Ответить
