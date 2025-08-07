В Барнауле мужчина украл и съел 26 пачек сливочного масла
О пропаже в магазине узнали лишь спустя несколько дней
07 августа 2025, 14:29, ИА Амител
В Барнауле задержали мужчину за кражу крупной партии сливочного масла из сетевого супермаркета. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Алтайского края, злоумышленник успел употребить все похищенное до момента задержания.
«Инцидент произошел в одном из магазинов Ленинского района. Под видом обычного покупателя мужчина заполнил свою сумку 26 пачками сливочного масла и, не оплачивая товар, спокойно покинул торговую точку. Кража была обнаружена только спустя несколько дней во время плановой ревизии», – отмечают в пресс-службе.
Сотрудники магазина оперативно активировали тревожную кнопку, вызвав наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы, изучив записи камер наблюдения, составили ориентировку и разослали ее всем патрулям. Благодаря оперативным действиям подозреваемого задержали в тот же день.
На допросе подозреваемый признался, что все украденное масло он съел. В связи с этим вернуть товар в магазин не представилось возможным. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полиция продолжает работу с задержанным.
14:31:56 07-08-2025
в армии масло отдавал дедам и вот оторвался !
14:32:40 07-08-2025
Довели народ.
14:54:44 07-08-2025
Гость (14:32:40 07-08-2025) Довели народ. ... ты просто дурак или провокатор? я склонна думать, что второе. там чуть ниже новость, про то как одна самка делала голые фотки своего маленького ребенка и продавала их старому педофилу. ее тоже скажешь кто- то довел?
14:35:22 07-08-2025
в суде надо доказать что молочных продуктов в масле не было и оправдать
14:36:44 07-08-2025
съел 26 пачек сливочного масла --- так это же повышенный холестерин
14:54:03 07-08-2025
Так то ,по логике вещей ,должен был яйца украсть .Они у нас в последнее время показатель желанности и респектабельности электората.
15:38:15 07-08-2025
поймали в тот же день а пропажу обнаружили через несколько дней...
17:52:13 07-08-2025
Не "пронесло" воришку?
19:48:34 07-08-2025
Гость (17:52:13 07-08-2025) Не "пронесло" воришку? ... да просто с голодухи съел почти 5 кг масла. Не выдержал. Непреодолимое желание съесть= как у некоторых непреодолимое желание млрд. другой своровать.
23:26:08 07-08-2025
И не пронесло его, оглоеда! 🤣 А если серьёзно, конечно, не смог он столько сожрать, ни одна поджелудочная не выдержит такого.
02:02:29 08-08-2025
маслобой он так хотел домой что взял маслеца с собой