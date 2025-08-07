В Барнауле мужчина украл и съел 26 пачек сливочного масла

О пропаже в магазине узнали лишь спустя несколько дней

В Барнауле задержали мужчину за кражу крупной партии сливочного масла из сетевого супермаркета. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Алтайского края, злоумышленник успел употребить все похищенное до момента задержания.

«Инцидент произошел в одном из магазинов Ленинского района. Под видом обычного покупателя мужчина заполнил свою сумку 26 пачками сливочного масла и, не оплачивая товар, спокойно покинул торговую точку. Кража была обнаружена только спустя несколько дней во время плановой ревизии», – отмечают в пресс-службе.

Сотрудники магазина оперативно активировали тревожную кнопку, вызвав наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы, изучив записи камер наблюдения, составили ориентировку и разослали ее всем патрулям. Благодаря оперативным действиям подозреваемого задержали в тот же день.

На допросе подозреваемый признался, что все украденное масло он съел. В связи с этим вернуть товар в магазин не представилось возможным. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полиция продолжает работу с задержанным.

