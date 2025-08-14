В Бийске работница пункта приема металла воровала медь и сдавала в пункт приема металла

Женщина призналась, что украла 160 килограммов меди

14 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Женщина с мешком / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 38-летняя жительница Бийска своровала на работе медь на 90 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился владелец пункта приема металла, с территории которого пропало около 160 килограммов меди.

Ущерб потерпевший оценил в сумму более 90 тысяч рублей. Правоохранители оперативно установили, что металл украла сотрудница организации, которая призналась в содеянном.

«Женщина должна была осуществлять охрану имущества, однако вместо этого сама же выносила лом цветмета и перепродавала его», – рассказали в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае жительница Камня-на-Оби украла у подруги полусапожки и угги во время неожиданного похолодания.