В Бийске работница пункта приема металла воровала медь и сдавала в пункт приема металла
Женщина призналась, что украла 160 килограммов меди
14 августа 2025, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае 38-летняя жительница Бийска своровала на работе медь на 90 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился владелец пункта приема металла, с территории которого пропало около 160 килограммов меди.
Ущерб потерпевший оценил в сумму более 90 тысяч рублей. Правоохранители оперативно установили, что металл украла сотрудница организации, которая призналась в содеянном.
«Женщина должна была осуществлять охрану имущества, однако вместо этого сама же выносила лом цветмета и перепродавала его», – рассказали в ведомстве.
17:18:13 14-08-2025
А нельзя было сразу деньги воровать?
17:27:27 14-08-2025
Это древняя традиция: воровать то, что должен охранять.
Понять и простить.
17:30:49 14-08-2025
Ей нужно было в банк идти работать, не пришлось бы ничего продавать ненужного