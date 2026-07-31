В Барнауле украли арт‑объект, посвященный пьесе "Три сестры" Чехова
Инцидент произошел на проспекте Ленина возле ТЦ "Воскресенье"
31 июля 2026, 20:39, ИА Амител
Арт-объект украли / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле на проспекте Ленина, возле торгового центра "Воскресенье", неизвестные похитили арт‑объект, созданный в рамках городского проекта и отсылающий к пьесе А. П. Чехова "Три сестры". Подробности рассказали в мэрии Барнаула.
По факту порчи муниципального имущества подано заявление в полицию. Арт‑объект входил в экскурсионный маршрут "По страницам классики", запущенный в прошлом году. Маршрут включает 24 объекта и пользуется популярностью у горожан и туристов.
В администрации надеются, что инцидент не повторится, а оставшиеся элементы маршрута продолжат украшать город.
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