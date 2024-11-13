В Барнауле водитель врезался в Range Rover и погиб

ДТП случилось на шоссе Ленточный бор

13 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Кадры из видео: "В курсе 22"

Водитель иномарки скончался в результате ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщили в ГАИ города.

ДТП случилось 13 ноября в 10 утра в районе 6-го километра дороги.

Предварительно установили, что 39-летний водитель за рулем Toyota Camry ехал со стороны улицы Власихинской в направлении Кутузова. По пути он не учел дорожные условия, выехал на встречку и столкнулся с Range Rover Sport, а затем врезался в дорожное ограждение.

В результате водитель Camry скончался на месте ДТП. Правоохранители проводят доследственную проверку.