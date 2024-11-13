В Барнауле водитель врезался в Range Rover и погиб
ДТП случилось на шоссе Ленточный бор
13 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
Кадры из видео: "В курсе 22"
Водитель иномарки скончался в результате ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщили в ГАИ города.
ДТП случилось 13 ноября в 10 утра в районе 6-го километра дороги.
Предварительно установили, что 39-летний водитель за рулем Toyota Camry ехал со стороны улицы Власихинской в направлении Кутузова. По пути он не учел дорожные условия, выехал на встречку и столкнулся с Range Rover Sport, а затем врезался в дорожное ограждение.
В результате водитель Camry скончался на месте ДТП. Правоохранители проводят доследственную проверку.
13:37:44 13-11-2024
пристегнут был?
13:47:34 13-11-2024
Не надо торопиться
14:17:12 13-11-2024
Сам умер еще и родню с долгами оставил
14:45:58 13-11-2024
Гость (14:17:12 13-11-2024) Сам умер еще и родню с долгами оставил... а родня тут при чем ? поясните
14:57:24 13-11-2024
Гость (14:45:58 13-11-2024) а родня тут при чем ? поясните ... По крайней мере без наследства. Принимая наследство, принимаешь и долги. А тут однозначно долг, т.к. будут взыскивать убытки с наследников
16:20:51 13-11-2024
Это один из тех кто ветра дождя снега не боится