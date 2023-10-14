В Барнауле за лето благоустроили 63 двора
На эти цели ушло больше 320 млн рублей
14 октября 2023, 09:30, ИА Амител
Двор в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле за лето 2023 года преобразили 63 двора, в 57 из них установили площадки.
Как сообщает "Толк", ремонт проводился в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели потратили больше 320 млн рублей. Для сравнения: в 2022-м на такое же количество дворов ушло порядка 260 млн.
Всего за семь лет действия программы в Барнауле благоустроили 538 дворов.
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