В Барнауле за лето благоустроили 63 двора

На эти цели ушло больше 320 млн рублей

14 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Двор в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле за лето 2023 года преобразили 63 двора, в 57 из них установили площадки.

Как сообщает "Толк", ремонт проводился в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели потратили больше 320 млн рублей. Для сравнения: в 2022-м на такое же количество дворов ушло порядка 260 млн.

Всего за семь лет действия программы в Барнауле благоустроили 538 дворов.