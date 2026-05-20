Барнаульца будут судить за смертельный конфликт 8 марта из-за женщины

Обвиняемый избил соперника, а затем нанес ему шесть ножевых ранений

20 мая 2026, 17:36, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Барнауле перед судом предстанет 43-летний местный житель, обвиняемый в убийстве нового сожителя своей бывшей возлюбленной. Конфликт между мужчинами произошел во время застолья 8 марта и закончился поножовщиной. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый долгое время состоял в отношениях с женщиной. В прошлом году между ними произошел конфликт в одном из баров Барнаула — во время ссоры мужчина избил спутницу, после чего пара рассталась.

В тот же день женщина познакомилась с другим мужчиной, который позже стал жить вместе с ней. Несмотря на разрыв, бывший возлюбленный продолжал пытаться восстановить отношения и впоследствии познакомился с новым избранником своей экс-партнерши.

Как установили следователи, трагедия произошла 8 марта 2026 года. В Международный женский день все трое находились в квартире нового сожителя женщины и распивали спиртное. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности, который перерос в драку.

По версии следствия, обвиняемый избил соперника, а затем нанес ему шесть ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

В региональном Следкоме сообщили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.