Барнаульца будут судить за смертельный конфликт 8 марта из-за женщины
Обвиняемый избил соперника, а затем нанес ему шесть ножевых ранений
20 мая 2026, 17:36, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстанет 43-летний местный житель, обвиняемый в убийстве нового сожителя своей бывшей возлюбленной. Конфликт между мужчинами произошел во время застолья 8 марта и закончился поножовщиной. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, обвиняемый долгое время состоял в отношениях с женщиной. В прошлом году между ними произошел конфликт в одном из баров Барнаула — во время ссоры мужчина избил спутницу, после чего пара рассталась.
В тот же день женщина познакомилась с другим мужчиной, который позже стал жить вместе с ней. Несмотря на разрыв, бывший возлюбленный продолжал пытаться восстановить отношения и впоследствии познакомился с новым избранником своей экс-партнерши.
Как установили следователи, трагедия произошла 8 марта 2026 года. В Международный женский день все трое находились в квартире нового сожителя женщины и распивали спиртное. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности, который перерос в драку.
По версии следствия, обвиняемый избил соперника, а затем нанес ему шесть ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.
В региональном Следкоме сообщили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
17:41:35 20-05-2026
Какой же насыщенной жизнью живут люди вокруг
19:25:48 20-05-2026
Гость (17:41:35 20-05-2026) Какой же насыщенной жизнью живут люди вокруг... Да, у алкашни жизнь всегда полна событий
20:54:16 20-05-2026
Гость (19:25:48 20-05-2026) Да, у алкашни жизнь всегда полна событий... Рады за тебя и твоих близких
23:18:22 20-05-2026
Гость (17:41:35 20-05-2026) Какой же насыщенной жизнью живут люди вокруг... Скукота, туда притащить надо было еще нынешнюю бывшего и бывшую нынешнего вот тогда бы завертелось.
17:48:50 20-05-2026
Думается сидеть в тюрьме никто не будет.