НОВОСТИОбщество

Барнаулец увидел жену на коленях у соседа и бросил в нее пивную кружку

В суде мужчина признал вину и принес извинения пострадавшей

30 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле застолье у соседа обернулось уголовным делом для местного жителя — мужчину привлекли к ответственности после того, как в порыве ревности он ранил супругу. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, подсудимый вместе с женой пришел в гости к соседу. Хозяин устроил застолье с алкоголем, компания проводила время за общением. В какой-то момент мужчина устал и ушел домой спать, оставив супругу у соседа. Позже он решил вернуться, но, зайдя в квартиру, увидел, что жена сидит на коленях у хозяина.

Увиденное вызвало у барнаульца резкую реакцию. Вспыхнув от ревности, он схватил со стола пивную кружку и бросил ее в сторону супруги. Стекло разбилось, и один из осколков попал женщине в щеку, причинив травму.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"). В суде мужчина признал вину и принес извинения пострадавшей.

В итоге уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Барнаул мужчины и женщины алкоголь
       

Комментарии 12

Avatar Picture
ВВП

11:21:39 30-04-2026

зайдя в квартиру, увидел, что жена сидит на коленях у хозяина.-----
Это он рано пришёл, надо было попозже))

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:41 30-04-2026

ВВП (11:21:39 30-04-2026) зайдя в квартиру, увидел, что жена сидит на коленях у хозяин... ... а может, он уже и опоздал, сосед, возможно, уже поддомкратил её?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:20 30-04-2026

и один из осколков попал женщине в щеку, причинив травму.---- Ах-ах! какая ужасная травма) ну пусть живут дальше в любви и согласии🤭

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:49 30-04-2026

Дело закрыли, теперь можно гнать ее пинками на колени к соседу, а на свои колени посадить кого-нибудь помоложе и будет справедливо

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:58 30-04-2026

Кот на крышу, мыши в пляс. Подольше бы поспал увидел бы нечто другое

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:46 30-04-2026

классическая пьянка, че кружки то кидать ? пиво разлил еще пади ?
Ну в следующий раз к соседке пойдут
там будет наоборот , ну че обижаться по пустякам ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:42:14 30-04-2026

Гость (11:37:46 30-04-2026) классическая пьянка, че кружки то кидать ? пиво разлил еще п... оргия

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:57 30-04-2026

Большинство негатива в нашей жизни из-за алкоголя!!!
... Она смотрела на него глазами, будто бы всё понимает
Говорила с умным видом как облупленного знает
От бокала до литрухи путь короткий, проходили, знаем
Лёд там тонкий, кухонные приборы ведут переговоры
Эй, бро, береги голову
У ворот: «Закрой рот!», «Позор!», «Развод!»
«Не видели бы тебя мои глаза»
«Гадина, позабудь дорогу домой», тыщ-тыщ-тыщ
«Ты меня замучил, кровопийца. Бессонница
Хочешь драться? Алло, полиция»
— А-а, не судите меня. Выпил бокал, может, два
— Уйди, свинья! А!
— Зачем ты так? Я работал, слышь, я имею право... ©

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:39 30-04-2026

Почитав другие новости на подобную тему, можно прийти к выводу, что ей еще повезло, легко отделалась.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:04 30-04-2026

а мог бы и лопатой их огреть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:50 30-04-2026

Гость (14:29:04 30-04-2026) а мог бы и лопатой их огреть... Огреть лопатой-моветон мой друг... Дуэль! Только дуэль! На шпагах!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:24 30-04-2026

Гость (14:40:50 30-04-2026) Огреть лопатой-моветон мой друг... Дуэль! Только дуэль! На ш... Согласен. Честь дамы посрамлена. Только дуэль. Дама была одурманена настойчивость кавалера.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров