Барнаулец увидел жену на коленях у соседа и бросил в нее пивную кружку
В суде мужчина признал вину и принес извинения пострадавшей
30 апреля 2026, 11:16, ИА Амител
В Барнауле застолье у соседа обернулось уголовным делом для местного жителя — мужчину привлекли к ответственности после того, как в порыве ревности он ранил супругу. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как следует из материалов дела, подсудимый вместе с женой пришел в гости к соседу. Хозяин устроил застолье с алкоголем, компания проводила время за общением. В какой-то момент мужчина устал и ушел домой спать, оставив супругу у соседа. Позже он решил вернуться, но, зайдя в квартиру, увидел, что жена сидит на коленях у хозяина.
Увиденное вызвало у барнаульца резкую реакцию. Вспыхнув от ревности, он схватил со стола пивную кружку и бросил ее в сторону супруги. Стекло разбилось, и один из осколков попал женщине в щеку, причинив травму.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"). В суде мужчина признал вину и принес извинения пострадавшей.
В итоге уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
11:21:39 30-04-2026
Это он рано пришёл, надо было попозже))
12:51:41 30-04-2026
ВВП (11:21:39 30-04-2026) зайдя в квартиру, увидел, что жена сидит на коленях у хозяин... ... а может, он уже и опоздал, сосед, возможно, уже поддомкратил её?
11:30:20 30-04-2026
и один из осколков попал женщине в щеку, причинив травму.---- Ах-ах! какая ужасная травма) ну пусть живут дальше в любви и согласии🤭
11:31:49 30-04-2026
Дело закрыли, теперь можно гнать ее пинками на колени к соседу, а на свои колени посадить кого-нибудь помоложе и будет справедливо
11:32:58 30-04-2026
Кот на крышу, мыши в пляс. Подольше бы поспал увидел бы нечто другое
11:37:46 30-04-2026
классическая пьянка, че кружки то кидать ? пиво разлил еще пади ?
Ну в следующий раз к соседке пойдут
там будет наоборот , ну че обижаться по пустякам ?
11:42:14 30-04-2026
Гость (11:37:46 30-04-2026) классическая пьянка, че кружки то кидать ? пиво разлил еще п... оргия
11:40:57 30-04-2026
Большинство негатива в нашей жизни из-за алкоголя!!!
... Она смотрела на него глазами, будто бы всё понимает
Говорила с умным видом как облупленного знает
От бокала до литрухи путь короткий, проходили, знаем
Лёд там тонкий, кухонные приборы ведут переговоры
Эй, бро, береги голову
У ворот: «Закрой рот!», «Позор!», «Развод!»
«Не видели бы тебя мои глаза»
«Гадина, позабудь дорогу домой», тыщ-тыщ-тыщ
«Ты меня замучил, кровопийца. Бессонница
Хочешь драться? Алло, полиция»
— А-а, не судите меня. Выпил бокал, может, два
— Уйди, свинья! А!
— Зачем ты так? Я работал, слышь, я имею право... ©
13:15:39 30-04-2026
Почитав другие новости на подобную тему, можно прийти к выводу, что ей еще повезло, легко отделалась.
14:29:04 30-04-2026
а мог бы и лопатой их огреть
14:40:50 30-04-2026
Гость (14:29:04 30-04-2026) а мог бы и лопатой их огреть... Огреть лопатой-моветон мой друг... Дуэль! Только дуэль! На шпагах!
17:01:24 30-04-2026
Гость (14:40:50 30-04-2026) Огреть лопатой-моветон мой друг... Дуэль! Только дуэль! На ш... Согласен. Честь дамы посрамлена. Только дуэль. Дама была одурманена настойчивость кавалера.