Барнаулец увидел жену на коленях у соседа и бросил в нее пивную кружку

В суде мужчина признал вину и принес извинения пострадавшей

30 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле застолье у соседа обернулось уголовным делом для местного жителя — мужчину привлекли к ответственности после того, как в порыве ревности он ранил супругу. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, подсудимый вместе с женой пришел в гости к соседу. Хозяин устроил застолье с алкоголем, компания проводила время за общением. В какой-то момент мужчина устал и ушел домой спать, оставив супругу у соседа. Позже он решил вернуться, но, зайдя в квартиру, увидел, что жена сидит на коленях у хозяина.

Увиденное вызвало у барнаульца резкую реакцию. Вспыхнув от ревности, он схватил со стола пивную кружку и бросил ее в сторону супруги. Стекло разбилось, и один из осколков попал женщине в щеку, причинив травму.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"). В суде мужчина признал вину и принес извинения пострадавшей.

В итоге уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.