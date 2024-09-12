В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
Оставить заявку можно на сайте оператора
12 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5xt3ait
В интернет-магазине билайна стартовал предзаказ на новую линейку iPhone*. В офисах обслуживания оператора новинки можно будет купить в ближайшее время.
Стать обладателем iPhone 16 одним из первых очень просто – достаточно оставить заявку на предзаказ на сайте билайна. После оформления сотрудники контактного центра оператора помогут определиться с выбором, оплатой и доставкой. А получить iPhone 16 можно любым удобным способом – оформить доставку курьером или самовывоз из собственных офисов обслуживания билайна.
Покупая iPhone 16 в билайне, можно быть уверенным в безопасности сделки и получении оригинальной мобильной новинки от Apple*. Традиционно устройства компании устанавливают новые стандарты индустрии. И этот год не стал исключением.
Базовый iPhone 16 выполнен в новом дизайне – основная камера теперь расположена вертикально, а корпус сделан из аэрокосмического алюминия. Свежие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max* получили новые размеры – 6,3 и 6,9 дюйма, процессор Apple A18 Pro, улучшенную камеру с возможностью съемки 4K120 и специальную кнопку для управления Camera Control*.
Пользователи ценят iPhone не только за функции, но и за элегантный дизайн. Apple обновила цветовые решения всех своих смартфонов. С помощью новых оттенков покупатели могут подобрать лучший вариант под свой личный стиль или характер.
Цены:
- iPhone 16: от 114 990 рублей;
- iPhone 16 Pro: от 154 990 рублей;
- iPhone 16 Pro Max: от 194 990 рублей.
Оформить предзаказ на iPhone 16 можно уже сейчас на официальном сайте билайна – beeline.ru/shop.
* iPhone ("Айфон"); Apple ("Эйпл"); Pro Max ("Про Макс"); Camera Control ("Камера Контрол")
ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ru (127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14, ОГРН 1027700166636)Реклама
10:28:40 12-09-2024
Американская компания Apple заплатит налоги, которые пойдут в том числе на вооружение, которым будут убивать наших солдат. Покупая технику Apple ты напрямую спонсируешь государственный терроризм, исходящий из США.
12:57:20 12-09-2024
Гость (10:28:40 12-09-2024) Американская компания Apple заплатит налоги, которые пойдут ... Ну вы тогда в лапях ходите и подтерайтесь лопухом. Это скрепно и никого не спонсирует.
14:10:35 12-09-2024
Гость (12:57:20 12-09-2024) Ну вы тогда в лапях ходите и подтерайтесь лопухом. Это скреп... Мои кроссовки произведены в дружественном Вьетнаме, туалетная бумага- в великой России. Свои советы сверните в трубочку и аккуратно вставьте себе в специально подготовленное место.
10:42:57 12-09-2024
Очень актуальная инфа для жителей Алтайского края со ср/стат. з/п 54 т.р. (а по факту около 30 т.р. или меньше)