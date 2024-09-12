В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16

Оставить заявку можно на сайте оператора

12 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5xt3ait

iPhone 16 / Фото: предоставлено билайн

В интернет-магазине билайна стартовал предзаказ на новую линейку iPhone*. В офисах обслуживания оператора новинки можно будет купить в ближайшее время.

Стать обладателем iPhone 16 одним из первых очень просто – достаточно оставить заявку на предзаказ на сайте билайна . После оформления сотрудники контактного центра оператора помогут определиться с выбором, оплатой и доставкой. А получить iPhone 16 можно любым удобным способом – оформить доставку курьером или самовывоз из собственных офисов обслуживания билайна.

Покупая iPhone 16 в билайне, можно быть уверенным в безопасности сделки и получении оригинальной мобильной новинки от Apple*. Традиционно устройства компании устанавливают новые стандарты индустрии. И этот год не стал исключением.

Базовый iPhone 16 выполнен в новом дизайне – основная камера теперь расположена вертикально, а корпус сделан из аэрокосмического алюминия. Свежие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max* получили новые размеры – 6,3 и 6,9 дюйма, процессор Apple A18 Pro, улучшенную камеру с возможностью съемки 4K120 и специальную кнопку для управления Camera Control*.

Пользователи ценят iPhone не только за функции, но и за элегантный дизайн. Apple обновила цветовые решения всех своих смартфонов. С помощью новых оттенков покупатели могут подобрать лучший вариант под свой личный стиль или характер.

Цены:

iPhone 16: от 114 990 рублей;

iPhone 16 Pro: от 154 990 рублей;

iPhone 16 Pro Max: от 194 990 рублей.

Оформить предзаказ на iPhone 16 можно уже сейчас на официальном сайте билайна – beeline.ru/shop .

* iPhone ("Айфон"); Apple ("Эйпл"); Pro Max ("Про Макс"); Camera Control ("Камера Контрол")

ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ru (127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14, ОГРН 1027700166636)

Реклама