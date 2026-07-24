Парк "Центральный" в Барнауле закрыли из-за дождя

Сотрудники принесли свои извинения

24 июля 2026, 10:59, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Парк "Центральный" в Барнауле закрыли для посетителей из-за дождей, сообщили в соцсетях зоны отдыха.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями парк культуры и отдыха "Центральный" закрыт для посещений. Об открытии парка будет сообщено дополнительно», — пишет администрация общественного пространства во "ВКонтакте".

Сотрудники парка принесли свои извинения.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В течение суток 24 июля и ночью 25-го местами сохранятся сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистый ветер до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.