Парк "Центральный" в Барнауле закрыли из-за дождя
Сотрудники принесли свои извинения
24 июля 2026, 10:59, ИА Амител
Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru
Парк "Центральный" в Барнауле закрыли для посетителей из-за дождей, сообщили в соцсетях зоны отдыха.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями парк культуры и отдыха "Центральный" закрыт для посещений. Об открытии парка будет сообщено дополнительно», — пишет администрация общественного пространства во "ВКонтакте".
Сотрудники парка принесли свои извинения.
В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В течение суток 24 июля и ночью 25-го местами сохранятся сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистый ветер до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.
11:03:41 24-07-2026
это вго лишь ДОЖДЬ!
11:40:33 24-07-2026
Нужно дать правовую оценку незаконным действиям администрации парка по закрытию парка. На основании каких нормативно-правовых актов они закрыли парк? Безобразие.
12:09:06 24-07-2026
Нужно им забор разобрать. Задолбали без конца его открывать-закрывать,почему такого нет в Юбилейном и даже в Изумрудном?
12:12:38 24-07-2026
Какие города не топит? В том числе и парки.
13:15:36 24-07-2026
Уже который раз приезжаем из другого города, а парк оказывается закрытым. Ни объявления, никаких объяснений происходящему. Режим работы заявлен с 10:00 до 22:00. Удивительно.
14:03:35 25-07-2026
Ирина (13:15:36 24-07-2026) Уже который раз приезжаем из другого города, а парк оказывае... Приехать из другого города, даже Новоалтайска, для посещения центрального парка? Это пять! Эрдмана давно посещала?
16:17:13 25-07-2026
Афиноген (14:03:35 25-07-2026) Приехать из другого города, даже Новоалтайска, для посещения...
И что? Мы тоже из Новоалтайска специально приезжали на дискотеку 70-ых. Ну, нет у нас такой для старшего поколения, так мы наплясалиь от души. Не всем лень. А из сёл ребятишек всегда возят в парки, нет для них в сёлах каруселей и зоопарков, театров, концертов. Вы просто не знаете, кто в парке радом с вами.
12:20:28 26-07-2026
гость (16:17:13 25-07-2026) И что? Мы тоже из Новоалтайска специально приезжали на ... дуракам закон не писан.
08:40:55 25-07-2026
Ветер - закрыли, дождь - закрыли, похолодало - закрыли, комары налетели - закрыли! Да закройте вы уже его вообще. Или администрацию пинком под зад! Директора парка срочно проверить на вменяемость. Тем более, что до Луговой рукой подать.
15:44:56 25-07-2026
Гость (08:40:55 25-07-2026) Ветер - закрыли, дождь - закрыли, похолодало - закрыли, кома...
Минусаторы, а в бошке у вас совсем пусто? Нафиг из своей Елбанки и Козлухи понаехали? Колхозники!
09:45:36 26-07-2026
Гость (15:44:56 25-07-2026) Минусаторы, а в бошке у вас совсем пусто? Нафиг из своей... Так мы с Акакием приехали центральный парк посетить. Прямиком из Елбанки через Козлуху.