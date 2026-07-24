Солнечных дней не ожидается

24 июля 2026, 12:40, ИА Амител

Дожди / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Кто просил дождик? До конца июля в крае ожидаются ливни, грозы и пасмурная погода — это целая неделя дождей, которая пришла на смену аномальной жаре, продержавшейся в регионе почти два месяца. Об этом говорят данные популярных сервисов: Gismeteo, "Яндекс.Погода" и "Погода Mail".

Gismeteo

"Сезон дождей" в регионе открылся еще 22 июля. Уже в течение нескольких дней непогода наращивает свои силы. В итоге 24 июля после сильного ливня в Барнауле подтопило несколько участков дорог. Такая погода, если верить прогнозу, ждет нас еще и 25 июля.

С 26 июля и до 1 августа сильных ливней не предвидится, но дожди прогнозируются на каждый день.

Столбики термометров до конца июля будут стабильно держаться выше +20 градусов. Так что никакие холода с дождями не придут — просто станет менее жарко.

"Яндекс.Погода"

Данный прогноз почти идентичен предыдущему. Есть небольшая разница в градусах и интенсивности осадков. Кроме того, дождь обещают еще и 1 августа.

Солнечных дней не ожидается: небо будет во власти туч.

Погода Mail

Прогноз почти такой же, как и в других источниках, только здесь дожди закончатся 29 июля.

Впрочем, это всего лишь долгосрочные сценарии, так что все может измениться. Как будет на самом деле — станет известно ближе к конкретным датам.