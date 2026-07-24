НОВОСТИПогода в Барнауле

Что не сгорело, то утонет. Когда закончатся дожди, пришедшие на Алтай после долгой жары

Солнечных дней не ожидается

24 июля 2026, 12:40, ИА Амител

Дожди / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Дожди / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Кто просил дождик? До конца июля в крае ожидаются ливни, грозы и пасмурная погода — это целая неделя дождей, которая пришла на смену аномальной жаре, продержавшейся в регионе почти два месяца. Об этом говорят данные популярных сервисов: Gismeteo, "Яндекс.Погода" и "Погода Mail".

Gismeteo

"Сезон дождей" в регионе открылся еще 22 июля. Уже в течение нескольких дней непогода наращивает свои силы. В итоге 24 июля после сильного ливня в Барнауле подтопило несколько участков дорог. Такая погода, если верить прогнозу, ждет нас еще и 25 июля.

С 26 июля и до 1 августа сильных ливней не предвидится, но дожди прогнозируются на каждый день. 

Столбики термометров до конца июля будут стабильно держаться выше +20 градусов. Так что никакие холода с дождями не придут — просто станет менее жарко. 

"Яндекс.Погода"

Данный прогноз почти идентичен предыдущему. Есть небольшая разница в градусах и интенсивности осадков. Кроме того, дождь обещают еще и 1 августа.

Солнечных дней не ожидается: небо будет во власти туч.

Погода Mail

Прогноз почти такой же, как и в других источниках, только здесь дожди закончатся 29 июля.

Впрочем, это всего лишь долгосрочные сценарии, так что все может измениться. Как будет на самом деле — станет известно ближе к конкретным датам. 

Жара и дождь / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Дождливая жара и жаркие дожди. Какая погода будет в августе на Алтае

Прогноз для последнего месяца лета не самый удивительный: будет и солнечно, и пасмурно. Почти осень
НОВОСТИАлтай
Барнаул Алтайский край Погода
       

Комментарии 7

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Гость

12:44:01 24-07-2026

Фермеры вообще в печали.
Сначала в мае 12 ночей с температурой ниже нуля, когда земля должна уже прогреваться и дружно прорастать посевы.
Потом в июне была сушь и жара, когда растения должны активно развиваться и расти.
Теперь в июле дожди, все в болото превращается.

С урожаем будут очень большие вопросы.
Это еще если с топливом проблем не будет.

Закупаемся гречкой. На старт! Внимание! Марш! :)

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Мусик

15:30:13 24-07-2026

Гость (12:44:01 24-07-2026) Фермеры вообще в печали.Сначала в мае 12 ночей с темпера... я - уже.

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медведь-шатун

12:51:03 24-07-2026

Наши фермеры всегда в печали!!!, только Лэнды после каждой уборочной меняют, а так печально все, с протянутой рукой всегда....

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Гость

12:51:28 24-07-2026

А вы на что в заголовке намекаете?

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гость

13:41:18 24-07-2026

что мертво - умереть не может

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таки да.

17:36:58 24-07-2026

наплакала-Элен без ребят.
жара, жара.
пекло.
напекло?
натекло.

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Иван

18:58:45 24-07-2026

Дожди прошли-все вырастет че ныть то?

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