И получить дополнительные рубли на счёт

06 июня 2023, 10:05, ИА Амител LatgBfSZc

Иллюстрация: билайн

В билайне продолжается акция на популярные модели смартфонов Infinix, они доступны на специальных условиях: при покупке акционного комплекта скидка на устройство может составить до 55% плюс бонусные рубли, которые можно потратить на услуги связи.

Один из наиболее интересных вариантов – модель Infinix HOT* 30i, которая сочетает отличные технические характеристики и доступную цену. Смартфон отличается мощным аккумулятором, он позволит использовать устройство весь день без подзарядки. Большой и яркий дисплей делает просмотр контента более комфортным, а двойная камера с поддержкой искусственного интеллекта позволяет делать высококачественные фотографии.

Приобретая Infinix HOT 30i в билайне, вы получаете его всего за 9 990 рублей с выгодой в 5 495 рублей. Скидка 55% – настоящая находка для тех, кто хочет обновить свой смартфон по выгодной цене.

Но выгода будет не только в скидке. В рамках акции предоставляется опция "Рубли на связь по акции" на 18 месяцев. Так что вы получаете ещё и дополнительные средства, которые будут зачислены на баланс вашего телефона.

Акция действует в офисах продаж и обслуживания билайна до 15 июня 2023 года на территории субъектов РФ, где есть покрытие сети оператора. Для новых абонентов также предлагается бесплатная SIM-карта, которая не входит в стоимость комплекта.

Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступа по ссылке: beeline.ru/lovi-vygodu-na-schet.

Акция проводится с 15.05.2023 г. по 15.06.2023 г. в собственных офисах продаж и обслуживания билайна на территории субъектов РФ, где есть покрытие сети билайна. Акция несовместима с другими акциями и акционными предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС. Организатор акции – ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.

* Infinix HOT ("Инфиникс Хот")

ПАО "ВымпелКом"

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