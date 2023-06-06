В билайне выгоднее: как купить популярные модели Infinix со скидкой до 55%
И получить дополнительные рубли на счёт
06 июня 2023, 10:05, ИА Амител LatgBfSZc
В билайне продолжается акция на популярные модели смартфонов Infinix, они доступны на специальных условиях: при покупке акционного комплекта скидка на устройство может составить до 55% плюс бонусные рубли, которые можно потратить на услуги связи.
Один из наиболее интересных вариантов – модель Infinix HOT* 30i, которая сочетает отличные технические характеристики и доступную цену. Смартфон отличается мощным аккумулятором, он позволит использовать устройство весь день без подзарядки. Большой и яркий дисплей делает просмотр контента более комфортным, а двойная камера с поддержкой искусственного интеллекта позволяет делать высококачественные фотографии.
Приобретая Infinix HOT 30i в билайне, вы получаете его всего за 9 990 рублей с выгодой в 5 495 рублей. Скидка 55% – настоящая находка для тех, кто хочет обновить свой смартфон по выгодной цене.
Но выгода будет не только в скидке. В рамках акции предоставляется опция "Рубли на связь по акции" на 18 месяцев. Так что вы получаете ещё и дополнительные средства, которые будут зачислены на баланс вашего телефона.
Акция действует в офисах продаж и обслуживания билайна до 15 июня 2023 года на территории субъектов РФ, где есть покрытие сети оператора. Для новых абонентов также предлагается бесплатная SIM-карта, которая не входит в стоимость комплекта.
Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступа по ссылке: beeline.ru/lovi-vygodu-na-schet.
Акция проводится с 15.05.2023 г. по 15.06.2023 г. в собственных офисах продаж и обслуживания билайна на территории субъектов РФ, где есть покрытие сети билайна. Акция несовместима с другими акциями и акционными предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС. Организатор акции – ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.
* Infinix HOT ("Инфиникс Хот")
ПАО "ВымпелКом"Реклама
10:56:46 06-06-2023
Билайн некорректен в отношении своих клиентов/Абонентов!
10:57:30 06-06-2023
Репутация/реноме портит своим неправильным отношением к клиентам!
11:09:26 06-06-2023
Сначала надо отдать долг Родине