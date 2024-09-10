В Бийске полицейские поймали 66-летнего наркомана
Мужчина заготовил коноплю для личного употребления
10 сентября 2024, 09:33, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Бийске полицейские задержали 66-летнего пенсионера с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.
В рамках операции "Мак" стражи порядка остановили на улице двух горожан. У одного из них нашли и изъяли пакет, в котором лежало более 100 г конопли. Пожилой бийчанин признался, что собрал растение для личного употребления.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
09:40:55 10-09-2024
Ну всё наркобизнес повержен.
Впечатляющие результаты операции "Мак"
09:48:46 10-09-2024
66 лет. Ну сколько ему осталось жить? Если для собственного употребления, то не много
09:53:25 10-09-2024
Справились с дедом и его заготовками на зиму?
10:03:32 10-09-2024
В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центре возле многоэтажного дома была плантация каннабиса размером примерно 8мх2м. Где-то в июле приезжала полиция, фиксировала наличие огорода. Кусты конопли около 3м высотой. Потом по мере созревания кто-то снимал урожай, растений постепенно становилось меньше. И вот в конце августа наконец-то скосили траву на участке! Браво!
10:55:17 10-09-2024
Гость (10:03:32 10-09-2024) В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центр... Вы сами-то когда-нибудь пробовали этот ваш каннабис с городской "плантации"?
12:13:23 10-09-2024
Гость (10:55:17 10-09-2024) Вы сами-то когда-нибудь пробовали этот ваш каннабис с городс... Судя по вашему комменту, вы пробовали.
12:42:15 10-09-2024
Гость (12:13:23 10-09-2024) Судя по вашему комменту, вы пробовали.... Конечноно пробовали - беспонт голимый.
17:08:53 10-09-2024
Гость (12:42:15 10-09-2024) Конечноно пробовали - беспонт голимый.... Ну кто надо же забрал как дошло.
Значит вы просто не умеете его готовить.
11:01:08 10-09-2024
Гость (10:03:32 10-09-2024) В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центр...
Да уж, уровень интеллекта пишущего просто зашкаливает! Ты хоть почитай про коноплю, болезный! То, что у твоего многоэтажного дома росло - сорняк!
12:27:19 10-09-2024
Гость (11:01:08 10-09-2024) Да уж, уровень интеллекта пишущего просто зашкаливает! Т... Зачем же кто-то высадил " сорняк" на отдельном участке земли? На других , рядом расположенных, растут цветы. У бийского пенсионера нашли траву, он теперь, по вашей логике, сможет оправдаться, что это не конопля, а сорняк, а полицейские ничего не читали про коноплю, у них "уровень интеллекта прямо зашкаливает"?
14:05:25 10-09-2024
Гость (12:27:19 10-09-2024) Зачем же кто-то высадил " сорняк" на отдельном участке земл...
Ты правда дурачок или прикидываешься?
14:19:22 10-09-2024
Гость (14:05:25 10-09-2024) Ты правда дурачок или прикидываешься? ... Ты, наркоша, весной посеял, а всё лето оберегал полянку?
17:58:12 10-09-2024
Гость (11:01:08 10-09-2024) Да уж, уровень интеллекта пишущего просто зашкаливает! Т...
Уровень интеллекта потомков ссыльных вообще не айс. Не надо с ними спорить. Они и от полыни забалдеть могут. В бошке болтушка, вместо мозга.
14:30:07 10-09-2024
Гость (10:03:32 10-09-2024) В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центр... а посодят тебя - за то что смотрел и не предотвратил. Мог бы принести бензин и зажечь все но нет -сидел и боялся.
11:26:35 10-09-2024
Может и сорняк, но благодаря сознательному гражданину и работе доблестной полиции плантация наркоты была скошена! Если бы не слаженная работа упомянутых выше лиц, то плантация так бы ушла под снег.