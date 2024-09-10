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В Бийске полицейские поймали 66-летнего наркомана

Мужчина заготовил коноплю для личного употребления

10 сентября 2024, 09:33, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 66-летнего пенсионера с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.

В рамках операции "Мак" стражи порядка остановили на улице двух горожан. У одного из них нашли и изъяли пакет, в котором лежало более 100 г конопли. Пожилой бийчанин признался, что собрал растение для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Бийск Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 15

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Гость

09:40:55 10-09-2024

Ну всё наркобизнес повержен.
Впечатляющие результаты операции "Мак"

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Гость

09:48:46 10-09-2024

66 лет. Ну сколько ему осталось жить? Если для собственного употребления, то не много

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Гость

09:53:25 10-09-2024

Справились с дедом и его заготовками на зиму?

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Гость

10:03:32 10-09-2024

В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центре возле многоэтажного дома была плантация каннабиса размером примерно 8мх2м. Где-то в июле приезжала полиция, фиксировала наличие огорода. Кусты конопли около 3м высотой. Потом по мере созревания кто-то снимал урожай, растений постепенно становилось меньше. И вот в конце августа наконец-то скосили траву на участке! Браво!

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Гость

10:55:17 10-09-2024

Гость (10:03:32 10-09-2024) В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центр... Вы сами-то когда-нибудь пробовали этот ваш каннабис с городской "плантации"?

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Гость

12:13:23 10-09-2024

Гость (10:55:17 10-09-2024) Вы сами-то когда-нибудь пробовали этот ваш каннабис с городс... Судя по вашему комменту, вы пробовали.

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Гость

12:42:15 10-09-2024

Гость (12:13:23 10-09-2024) Судя по вашему комменту, вы пробовали.... Конечноно пробовали - беспонт голимый.

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Musik

17:08:53 10-09-2024

Гость (12:42:15 10-09-2024) Конечноно пробовали - беспонт голимый.... Ну кто надо же забрал как дошло.
Значит вы просто не умеете его готовить.

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Гость

11:01:08 10-09-2024

Гость (10:03:32 10-09-2024) В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центр...
Да уж, уровень интеллекта пишущего просто зашкаливает! Ты хоть почитай про коноплю, болезный! То, что у твоего многоэтажного дома росло - сорняк!

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Гость

12:27:19 10-09-2024

Гость (11:01:08 10-09-2024) Да уж, уровень интеллекта пишущего просто зашкаливает! Т... Зачем же кто-то высадил " сорняк" на отдельном участке земли? На других , рядом расположенных, растут цветы. У бийского пенсионера нашли траву, он теперь, по вашей логике, сможет оправдаться, что это не конопля, а сорняк, а полицейские ничего не читали про коноплю, у них "уровень интеллекта прямо зашкаливает"?

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Гость

14:05:25 10-09-2024

Гость (12:27:19 10-09-2024) Зачем же кто-то высадил " сорняк" на отдельном участке земл...
Ты правда дурачок или прикидываешься?

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Гость

14:19:22 10-09-2024

Гость (14:05:25 10-09-2024) Ты правда дурачок или прикидываешься? ... Ты, наркоша, весной посеял, а всё лето оберегал полянку?

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Гость

17:58:12 10-09-2024

Гость (11:01:08 10-09-2024) Да уж, уровень интеллекта пишущего просто зашкаливает! Т...
Уровень интеллекта потомков ссыльных вообще не айс. Не надо с ними спорить. Они и от полыни забалдеть могут. В бошке болтушка, вместо мозга.

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Гость

14:30:07 10-09-2024

Гость (10:03:32 10-09-2024) В Октябрьском районе Барнаула всё лето практически в центр... а посодят тебя - за то что смотрел и не предотвратил. Мог бы принести бензин и зажечь все но нет -сидел и боялся.

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Гость

11:26:35 10-09-2024

Может и сорняк, но благодаря сознательному гражданину и работе доблестной полиции плантация наркоты была скошена! Если бы не слаженная работа упомянутых выше лиц, то плантация так бы ушла под снег.

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