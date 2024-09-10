В Бийске полицейские поймали 66-летнего наркомана

Мужчина заготовил коноплю для личного употребления

10 сентября 2024, 09:33, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 66-летнего пенсионера с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.

В рамках операции "Мак" стражи порядка остановили на улице двух горожан. У одного из них нашли и изъяли пакет, в котором лежало более 100 г конопли. Пожилой бийчанин признался, что собрал растение для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.