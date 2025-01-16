НОВОСТИПроисшествия

В Бийске поймали наркокурьера с 17 свертками "синтетики"

Парня заключили под стражу

16 января 2025, 10:55, ИА Амител

Наркокурьер / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Наркокурьер / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские поймали 26-летнего наркокурьера с 17 свертками "синтетики". Еще два нашли в тайниках.

Как сообщили в МВД Алтайского края, ранее не судимый безработный горожанин зарабатывал на закладках с лета. Он покупал в интернете расфасованный товар и делал тайники в разных местах города.

Возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.

Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 2

Avatar Picture
dok_CФ

10:59:58 16-01-2025

К стенке.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
user

13:37:56 16-01-2025

меня всегда удивляет что двигает такими людьми? у них походу в голове вообще не чем думать.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров