В Бийске поймали наркокурьера с 17 свертками "синтетики"
Парня заключили под стражу
16 января 2025, 10:55, ИА Амител
Наркокурьер / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Бийске полицейские поймали 26-летнего наркокурьера с 17 свертками "синтетики". Еще два нашли в тайниках.
Как сообщили в МВД Алтайского края, ранее не судимый безработный горожанин зарабатывал на закладках с лета. Он покупал в интернете расфасованный товар и делал тайники в разных местах города.
Возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.
10:59:58 16-01-2025
К стенке.
13:37:56 16-01-2025
меня всегда удивляет что двигает такими людьми? у них походу в голове вообще не чем думать.