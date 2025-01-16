В Бийске поймали наркокурьера с 17 свертками "синтетики"

Парня заключили под стражу

16 января 2025, 10:55, ИА Амител

Наркокурьер / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские поймали 26-летнего наркокурьера с 17 свертками "синтетики". Еще два нашли в тайниках.

Как сообщили в МВД Алтайского края, ранее не судимый безработный горожанин зарабатывал на закладках с лета. Он покупал в интернете расфасованный товар и делал тайники в разных местах города.

Возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.