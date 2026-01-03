НОВОСТИТранспорт

В Бийске водители начали "парковаться" на сугробах из-за нечищеных дорог

Впрочем, иногда это происходит в результате происшествия

03 января 2026, 10:00, ИА Амител

Автомобиль на сугробе / Фото: vk.com/incident_22

Жители Бийска обсуждают в паблике "Инцидент Бийск" ставшие частыми в последнее время ситуации с автомобилями, которые появляются на сугробах. Иногда водители сами заезжают на кучу снега, чтобы припарковать машину, а иногда транспортное средство становится "царем горы" в нежелательных случаях. 

«С нашими нечищеными дорогами парковаться нужно только так», – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению отмечают, что такая ситуация с каждым может произойти: "С нашими дорогами, в которых часто колеи накатаны, и пешеходы вылетают на дорогу, так как считают, что они всегда правы".

Ранее в Барнауле жители улицы Попова пожаловались на заваленные снегом парковочные места.

Бийск Авто

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:51:14 03-01-2026

При такой парковке большой риск порвать пыльники ШРУСов. Выльется это потом в нехилые деньги при замене.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:40 03-01-2026

Наличие нечищенных сугробов и паркующиеся на сугробах автомобили часто взаимосвязаны

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:12 04-01-2026

можно штрафовать за порчу городского имущества запросто по ПДД - газон, ограждение, насаждения кусьарники и тд. Всеред

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров