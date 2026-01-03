В Бийске водители начали "парковаться" на сугробах из-за нечищеных дорог
Впрочем, иногда это происходит в результате происшествия
03 января 2026, 10:00, ИА Амител
Жители Бийска обсуждают в паблике "Инцидент Бийск" ставшие частыми в последнее время ситуации с автомобилями, которые появляются на сугробах. Иногда водители сами заезжают на кучу снега, чтобы припарковать машину, а иногда транспортное средство становится "царем горы" в нежелательных случаях.
«С нашими нечищеными дорогами парковаться нужно только так», – говорится в сообщении.
В комментариях к сообщению отмечают, что такая ситуация с каждым может произойти: "С нашими дорогами, в которых часто колеи накатаны, и пешеходы вылетают на дорогу, так как считают, что они всегда правы".
Ранее в Барнауле жители улицы Попова пожаловались на заваленные снегом парковочные места.
12:51:14 03-01-2026
При такой парковке большой риск порвать пыльники ШРУСов. Выльется это потом в нехилые деньги при замене.
12:59:40 03-01-2026
Наличие нечищенных сугробов и паркующиеся на сугробах автомобили часто взаимосвязаны
23:40:12 04-01-2026
можно штрафовать за порчу городского имущества запросто по ПДД - газон, ограждение, насаждения кусьарники и тд. Всеред