В Бийске водители начали "парковаться" на сугробах из-за нечищеных дорог

Впрочем, иногда это происходит в результате происшествия

03 января 2026, 10:00, ИА Амител

Автомобиль на сугробе / Фото: vk.com/incident_22

Жители Бийска обсуждают в паблике "Инцидент Бийск" ставшие частыми в последнее время ситуации с автомобилями, которые появляются на сугробах. Иногда водители сами заезжают на кучу снега, чтобы припарковать машину, а иногда транспортное средство становится "царем горы" в нежелательных случаях.

«С нашими нечищеными дорогами парковаться нужно только так», – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению отмечают, что такая ситуация с каждым может произойти: "С нашими дорогами, в которых часто колеи накатаны, и пешеходы вылетают на дорогу, так как считают, что они всегда правы".

