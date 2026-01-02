В Барнауле жители улицы Попова пожаловались на заваленные снегом парковочные места
Большая часть парковочной зоны покрыта сугробами
02 января 2026, 13:30, ИА Амител
Жители одного из барнаульских кварталов столкнулись с проблемой после уборки городских дорог. Парковочные места на длинном участке вдоль улицы Попова, 158, оказались завалены снегом, сброшенным с проезжей части.
Как сообщил читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", аналогичная ситуация наблюдается во всем квартале.
На опубликованных кадрах видно, что большая часть парковочной зоны покрыта сугробами, и лишь редкие автомобили смогли втиснуться в оставшееся свободное пространство.
На данный момент не поступало информации о том, когда коммунальные службы планируют очистить припаркованные территории.
Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в "сугроб" и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.
13:41:43 02-01-2026
Нужно эвакуитовать авто мешающие уборке территории
13:48:19 02-01-2026
Вдоль Партизанской напротив Сити-центра такая же картина, бруствер метровой высоты на всю длину парковки.
13:52:12 02-01-2026
Проще неделями жаловаться и ничего не делать, чем за полчаса очистить лопатой парковочное место?
20:33:28 02-01-2026
Гость (13:52:12 02-01-2026) Проще неделями жаловаться и ничего не делать, чем за полчаса... По закону нельзя скидывать снег на очищенную проезжую часть. Да и если приехал на работу утром, а на парковке бруствер, в костюме и галстуке будешь снег кидать, а машина на аварийке перекроет дорогу? Дома на парковке кидаю снег постоянно, и не держу за собой место, любое чищу для себя и для тех, кто днём приедет парковаться.
14:48:43 02-01-2026
Лопата
14:59:57 02-01-2026
Такое повсеместно. На ул. Островского от А. Петрова до Новгородской, по Новгородской от Малахова до Островского. Чистить дороги и придорожные территории это не наше, мы только засыпать песком с солью можем. Бизнес-план у нас такой, прибыльный.
16:00:52 02-01-2026
На протяжении десятков лет грязный снег с дороги скидывают на пешеходную тропинку. Идешь по Попова от Семенова до Энтузиастов и проваливаешься в эту грязь с дороги.
17:48:21 02-01-2026
Стоны раздаются от тех, кому свою "мафынку" на ночь негде бросить?
18:30:10 02-01-2026
Гость (17:48:21 02-01-2026) Стоны раздаются от тех, кому свою "мафынку" на ночь негде бр... а у вас денег нет на мафынку? Ну катайтесь на автобусе
18:50:33 02-01-2026
Гость (18:30:10 02-01-2026) а у вас денег нет на мафынку? Ну катайтесь на автобусе... Мои мафынки ночуют в гаражыках. Из которых один в собственности, а второй в аренде. Но я его выкуплю к лету.
19:08:33 02-01-2026
Гость (18:30:10 02-01-2026) а у вас денег нет на мафынку? Ну катайтесь на автобусе...
А ты сколько лет еще будешь автокредит платить? У меня мафынка есть, но у нее есть свой дом! Гараж называется. И я считаю, что должен быть закон - нет гаража, парковочного места - нет мафынки!
22:15:44 02-01-2026
Гость (17:48:21 02-01-2026) Стоны раздаются от тех, кому свою "мафынку" на ночь негде бр... Да вот ни...., в течение дня ни припаркуешься все занято что не занято, то засыпано. А мафЫнка на ночь в гараж. Заехал во двор встать некуда сегодня, в свой двор(высадить семью, отнести вещи ), а потом в гараж.
17:49:51 02-01-2026
Проще неделями жаловаться и ничего не делать, чем за полчаса очистить лопатой парковочное место?
А куда его убирать? С дороги трактор назад скинет. Снег , посыпанный соляной смесью, обязаны убирать. Городские чиновники тырят деньги, иначе бы снег убирался? Получается так.
20:07:10 02-01-2026
Ну так-то почти все парковки в городе в таком состоянии. Почему только этот район попал в СМИ? Нужно бы выяснить...
21:20:34 02-01-2026
Гость (20:07:10 02-01-2026) Ну так-то почти все парковки в городе в таком состоянии. Поч... Потому что в канале "Черно-белое" выходцы из Б22 (Вконтакта). А им пофиг где и про что верещать. Самое главное что бы их заметили. Вот если бы кто то расчистил парковку для себя, места куда скинуть снег полно. Они бы это или не заметили или подарком для города попытались бы выставить. Мол, вот горожане чистят вместо вас.
22:11:00 02-01-2026
Гость (20:07:10 02-01-2026) Ну так-то почти все парковки в городе в таком состоянии. Поч... Что выяснить, мож корреспондент там живет мож подружка, а парковки все такие по городу.
02:18:04 03-01-2026
Самый простой вопрос всем - а кто вам обязан предоставлять парковочные места, чтобы вы свои корыта ставили на ночь под окнами, купите себе гаражи и радуйтесь и не мешайте своими корытами другим людям, вам даже во дворе никто не обязан предоставлять места, вы их просто занимаете потому что нищие и жадные и не хотите и не можете себе купить гараж или парковочнле место, у вас же есть машина и вам по... На других людей, вы считаете себя круче всех остальных, потому что у вас есть жоповозки, а у других их нет...
08:51:08 03-01-2026
Егор (02:18:04 03-01-2026) Самый простой вопрос всем - а кто вам обязан предоставлять п... Согласен 100%. Лошарики напокупали себе криворуких япошек, загадили ими все дворы и считают остальных нищебродами...