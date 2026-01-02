В Барнауле жители улицы Попова пожаловались на заваленные снегом парковочные места

Большая часть парковочной зоны покрыта сугробами

02 января 2026, 13:30, ИА Амител

Жители одного из барнаульских кварталов столкнулись с проблемой после уборки городских дорог. Парковочные места на длинном участке вдоль улицы Попова, 158, оказались завалены снегом, сброшенным с проезжей части.

Как сообщил читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", аналогичная ситуация наблюдается во всем квартале.

На опубликованных кадрах видно, что большая часть парковочной зоны покрыта сугробами, и лишь редкие автомобили смогли втиснуться в оставшееся свободное пространство.

На данный момент не поступало информации о том, когда коммунальные службы планируют очистить припаркованные территории.

Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в "сугроб" и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.