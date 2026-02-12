В бийском ТРЦ закрыли мини-зоопарк с обезьянами и карликовыми бегемотами

На это пришлось пойти, поскольку у бизнесмена не было соответствующей лицензии

12 февраля 2026, 15:48, ИА Амител

Обезьяна в зоопарке / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Бийске у предпринимателя, организовавшего мини‑зоопарк в ТРЦ "Ривьера", изъяли животных из‑за отсутствия специальной лицензии. Об этом 11 февраля сообщает ГУФССП России по Алтайскому краю.

Инициировал разбирательство прокурор Бийска, подавший судебный иск в интересах Минприроды Алтайского края. В обосновании указано, что владелец мини‑зоопарка не имел разрешительных документов на содержание животных.

В экспозиции находились обезьяны, шиншиллы, кролики, змеи, ежи, морские свинки, игуаны, карликовые бегемоты и другие представители фауны. Суд запретил предпринимателю использовать животных до получения лицензии.

Впоследствии судебные приставы передали 27 животных в другой бийский зверинец — там они будут находиться на время разбирательства, пока решается дальнейшая судьба заведения.

Мини‑зоопарк, позиционировавший себя в соцсетях как "Экзовыставка", прекратил работу: пять дней назад на его странице во "ВКонтакте" появилось сообщение: "Больше не работает".

В судебном деле ответчиком выступает ООО "Животный мир", зарегистрированное в 2015 году в Дагестане. Согласно деловым справочникам, директор и единственный владелец компании — Мурад Магомедов.

