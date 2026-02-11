Судьба пернатого будет зависеть от его состояния и поведения

11 февраля 2026, 10:15, ИА Амител

Кудрявый пеликан / Фото: барнаульский зоопарк

Барнаульский зоопарк взял на передержку редкого кудрявого пеликана, который еще в конце осени отбился от стаи в селе Новотырышкино. Об этом сообщили сотрудники зоопарка "Лесная сказка".

Как рассказали специалисты, птицу выхаживают уже несколько месяцев. За это время пеликан прошел обязательный карантин, после чего его поселили вместе с розовым пеликаном. В зоопарке поясняют, что в одиночку кудрявый пеликан практически не имеет шансов выжить в дикой природе, особенно в холодный и неблагоприятный период.

Судьба пернатого будет зависеть от его состояния и поведения. Если птица полностью восстановится и сохранит навыки жизни в естественной среде, ее планируют выпустить к сородичам, когда это позволят погодные условия. В противном случае пеликана оставят в зоопарке на постоянное содержание.

«Мы приложим все усилия, чтобы дать этому пернатому страннику второй шанс. Будем держать вас в курсе его состояния и дальнейшей судьбы», — пообещали сотрудники "Лесной сказки".

