У рысей из барнаульского зоопарка начался брачный сезон

Животные активно вылизывают друг друга

11 февраля 2026, 13:48, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" у рысей начался брачный сезон. Пока в городе стоит оттепель и вместо сугробов на дорогах появляются лужи, у хищников — своя весенняя история.

Пара сибирских рысей Соня и Адам в последние дни почти не расстаются. Как отмечают сотрудники зоопарка, животные активно вылизывают друг друга — и это вовсе не просто забота о шерсти. Такое поведение считается одним из ярких признаков наступления брачного периода.

В природе сезон размножения у рысей обычно приходится на февраль и март. Самцы покидают привычные территории в поисках самок и могут соперничать между собой. При встрече будущие партнеры сначала осторожно обнюхивают друг друга, а затем касаются лбами — своеобразный ритуал знакомства.

Если же хищники начинают вылизывать друг друга, это говорит о сформировавшейся паре и крепкой привязанности. В "Лесной сказке" наблюдают за поведением Сони и Адама и не исключают, что весна в зоопарке может принести пополнение.

