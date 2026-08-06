В Брянской области при ударах ВСУ погибли два мирных жителя
Шесть человек пострадали
06 августа 2026, 23:40, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ погибли два человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
«В Суземском районе дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Водитель скончался на месте», — написал он.
Кроме того, в Новозыбкове после удара дрона погиб один человек, а еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, уточнил Ковальчук.
Также врио губернатора рассказал, что в Погарском районе в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные травмы.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области загорелся НПЗ из-за упавших обломков БПЛА.
00:34:20 07-08-2026
почему там люди живут в опасной зоне, почему не уедут пока СВО идет?!
06:47:11 07-08-2026
Гость (00:34:20 07-08-2026) почему там люди живут в опасной зоне, почему не уедут пока С... Куда?
10:14:21 07-08-2026
Гость (06:47:11 07-08-2026) Куда? ...
В Крым )))