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В Брянской области при ударах ВСУ погибли два мирных жителя

Шесть человек пострадали

06 августа 2026, 23:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ погибли два человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«В Суземском районе дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Водитель скончался на месте», — написал он.

Кроме того, в Новозыбкове после удара дрона погиб один человек, а еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, уточнил Ковальчук.

Также врио губернатора рассказал, что в Погарском районе в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные травмы.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области загорелся НПЗ из-за упавших обломков БПЛА.

Происшествия Беспилотники
       

Комментарии 3

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Гость

00:34:20 07-08-2026

почему там люди живут в опасной зоне, почему не уедут пока СВО идет?!

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Гость

06:47:11 07-08-2026

Гость (00:34:20 07-08-2026) почему там люди живут в опасной зоне, почему не уедут пока С... Куда?

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Гость

10:14:21 07-08-2026

Гость (06:47:11 07-08-2026) Куда? ...
В Крым )))

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