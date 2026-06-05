В центре Барнаула яркими красками "расцвела" аллея. Фото

На проспекте Ленина высаживают симпатичные цветы

05 июня 2026, 11:38, ИА Амител

Посадка цветов на пр. Ленина / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле продолжают посадку цветов на аллее по проспекту Ленина, сообщает мэрия города.

Всего в этом году улицы Барнаула украсят 275 тыс. однолетних растений. Среди них будут алиссум, вербена, колеус, сальвия, флокс, цинерария и другие виды.

Свое место цветы уже заняли в сквере Победы, на бульваре защитников Сталинграда и других.

Посадка цветов на пр. Ленина / Фото: мэрия Барнаула