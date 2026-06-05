В центре Барнаула яркими красками "расцвела" аллея. Фото
На проспекте Ленина высаживают симпатичные цветы
05 июня 2026, 11:38, ИА Амител
В Барнауле продолжают посадку цветов на аллее по проспекту Ленина, сообщает мэрия города.
Всего в этом году улицы Барнаула украсят 275 тыс. однолетних растений. Среди них будут алиссум, вербена, колеус, сальвия, флокс, цинерария и другие виды.
Свое место цветы уже заняли в сквере Победы, на бульваре защитников Сталинграда и других.
«Осталось высадить рассаду на подъеме ул. Аванесова, по Змеиногорскому тракту, 25, в зеленой зоне от ул. Герцена до ул. Белинского, а также оформить вазоны на проспекте Ленина, на ул. Мало-Тобольской, на набережной реки Оби, в сквере у здания правительства Алтайского края и на других объектах», — сообщили в мэрии Барнаула.
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