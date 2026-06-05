Три способа — три голоса. Как журналист amic.ru выбирала благоустройство Барнаула

Успевайте проголосовать за обновление территорий до 12 июня включительно

05 июня 2026, 10:00, ИА Амител

Александра Казанцева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжается одно из самых масштабных общественных голосований года (да-да, в этом году не только выборы). До 12 июня 2026 года жители региона выбирают общественные пространства, которые начнут или продолжат обновлять по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Уже более 110 тысяч голосов собрано. Но многие до сих пор не участвовали в голосовании: кто-то все откладывает, кто-то боится мошенников, а кто-то даже и не знает, как это сделать. Чтобы разобраться, журналист amic.ru Саша Казанцева лично проверила все доступные варианты.

За что вообще голосуем?

Голосование проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и продлится по пятницу, 12 июня, то есть еще чуть больше недели.

В этом году жители Барнаула выбирают не сами территории, а варианты их дальнейшего благоустройства. Речь идет о пространствах, которые уже вошли в программу обновления.

Горожанам предлагают определить, как именно будут развиваться парк имени Ленина, общественная территория на улице Шумакова, 9, и центр поселка Южного.

По сути, это возможность напрямую повлиять на то, как будут выглядеть общественные пространства через несколько лет.

Как недавно написал в своем канале в "Максе" губернатор Алтайского края Виктор Томенко, голосование помогает привлекать серьезное федеральное финансирование.

«Призываю каждого обязательно поучаствовать. Для нас это реальный шанс привлечь федеральные средства на наши проекты. В прошлом году, например, объем финансирования был более одного миллиарда рублей — с учетом побед во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, результаты программы уже заметны во многих городах края. Сегодня благоустроенные территории становятся площадками для праздников, прогулок и семейного отдыха.

В 2026 году на благоустройство общественных пространств краевой столицы из федерального и регионального бюджетов направили 118 млн рублей.

Кто может голосовать за благоустройство?

Право голоса есть у всех жителей региона старше 14 лет.

Для участия нужен только подтвержденный аккаунт на "Госуслугах". Причем прописка значения не имеет. Главное — выбрать территорию того города, где вы хотите поддержать проект благоустройства.

В городах и ЗАТО Сибирский сделать это можно через федеральную платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru. На сельских территориях голосование проходит на местных интернет-площадках.

Первый способ. Голосование с телефона

Начать эксперимент я решила с самого доступного варианта — смартфона.

Зашла на платформу через браузер, авторизовалась через "Госуслуги" и в несколько кликов перешла на страницу голосования. Можно зайти сразу через "Госуслуги", на главной странице есть кнопка "Голосуйте за благоустройство". Далее выбираем город и изучаем предложенные варианты.

Если приложение уже установлено и защищено паролем, процесс занимает минимум времени. Не нужно вспоминать логин или искать, где записал пароль.

На телефоне удобно посмотреть список территорий, варианты дизайн-проектов, прочитать описание и изучить основные изображения. Интерфейс оказался понятным даже без дополнительных инструкций.

Пара минут и я уже готова проголосовать. Но последнюю кнопку так и не нажимаю, чтобы проверить и остальные варианты.

Саша Казанцева голосует за благоустройство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Второй способ. Голосование с ноутбука/компьютера

Захожу на "Госуслуги" с ноутбука. И здесь мне понравилось даже больше. Большой экран позволяет внимательно рассмотреть всю информацию и спокойно сравнить проекты между собой.

Если на телефоне голосование выглядит как быстрый способ сделать выбор на ходу, то на компьютере удобнее анализировать детали.

Особенно это касается дизайн-проектов. Все элементы благоустройства, дорожки, площадки, освещение и озеленение видны гораздо лучше.

Но и здесь я не нажала финальную кнопку. Впереди оставался третий вариант.

Саша Казанцева голосует за благоустройство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Третий способ. Через волонтеров

1 июня, в День защиты детей, я отправилась в парк Центрального района Барнаула. Часто видела волонтеров в общественных местах и на улицах города. Знаю, что в этот день они здесь точно будут. И не ошиблась.

Людей в этот праздничный день в парке было очень много, но волонтеров сразу видно по фирменным синим плащам. Подхожу к одному из них, знакомлюсь — Алиса Гальских. Она не просто опытный волонтер голосования, а советник директора по воспитанию Алтайского государственного колледжа и член Молодежного парламента Барнаула.

Алиса показывает мне, насколько проста схема:

Волонтер показывает жителю дизайн-проекты на планшете, рассказывает о территориях. Человек называет номер телефона, фамилию, имя и отчество. Волонтер вводит данные в специальное приложение. Затем на телефон приходит четырехзначный код подтверждения от "Госуслуг". Житель сообщает его волонтеру, после чего голос фиксируется в системе и принимается.

При этом доступ к вашему аккаунту на "Госуслугах" волонтер не получает.

«Мы не заходим в личный кабинет человека. Код нужен только для подтверждения личности и защиты от повторного голосования. Работа идет через специальную программу», — объяснила Алиса Гальских.

Важно: каждый житель Барнаула может проголосовать сразу за три дизайн-проекта — по одному для каждой территории.

Волонтеры голосования за благоустройство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как понять, что перед вами не мошенник?

Именно этот вопрос чаще всего задают взрослые люди.

По словам Алисы Гальских, у всех добровольцев есть специальная экипировка.

«Это синие плащи с надписью "Волонтеры благоустройства" и бейдж с аккредитацией», — рассказала она.

Если вы все же опасаетесь такого формата, то всегда остается вариант проголосовать со своего телефона или компьютера. Судя по всему, такой способ все уже удобнее для взрослых. Люди старше 30–35 лет чаще всего сначала опасаются мошенников и задают дополнительные вопросы. И правильно делают, время сейчас такое.

А вот молодежь активно голосует через волонтеров. Да и сами волонтеры — молодые ребята. В основном это студенты колледжей и вузов, а также школьники старше 14 лет, прошедшие обучение и аккредитацию.

Я спросила Алису, зачем молодежь вообще тратит свое время на такую работу. Ответ оказался простым.

«Молодежь сейчас очень активная, кто бы что ни говорил. Ребятам не все равно, каким будет город и страна дальше. Многие понимают, что здесь будут жить они сами, их семьи и дети», — говорит она.

Она и сама уже проголосовала.

«И мне тоже не все равно. Я живу здесь, возможно, тут будут жить и мои дети. Государство дает нам возможности самим решать, как будет выглядеть наш город. Почему мы не должны этим воспользоваться», — отметила собеседница.

Добровольцы работают с 21 апреля по 12 июня на городских мероприятиях, общественных пространствах и даже выезжают на предприятия по приглашению работодателей.

Алиса Гальских / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как проголосовала я?

Пообщавшись с волонтерами и нагулявшись по праздничному парку, я вернулась в редакцию и сделала свой выбор через ноутбук.

В Южном я проголосовала за обновление территории у ДК. Я живу в пригороде поселка, часто бываю здесь. Южный — уютный, компактный и комфортный для жизни микрорайон. И он достоин благоустройства. Тем более что в прошлом году я также голосовала именно за объект в поселке и он вошел в программу. Может, как раз благодаря моему голосу.

На остальных двух территориях тоже выбрала наиболее понравившиеся варианты.

Что выбирают барнаульцы?

Сейчас жители города голосуют за три общественные территории (для каждой по два дизайн-проекта):

парк имени Ленина, рядом с зоопарком "Лесная сказка" (зеленая зона с пешеходными маршрутами, ограждением, спортивными и игровыми комплексами или реконструкция центральной аллеи);

общественное пространство на улице Шумакова, 9 (зона со стороны Павловского тракта, за торговым центром "Москва" или участок рядом с "Эко-Ярмаркой" на улице Взлетной, 2к);

поселок Южный (территория Мемориала погибшим в локальных войнах или площадь у ДК).

Где еще идет голосование?

В этом году в проекте участвуют 40 муниципалитетов Алтайского края.

Помимо Барнаула, голосование проходит в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске, Алейске, Камне-на-Оби, Яровом, Славгороде, ЗАТО Сибирском и других городах и селах региона.

Например, в Бийске выбирают между набережной реки Бии от парка "Прибрежный" до дамбы и сквером "Театральный". В Новоалтайске в зависимости от голосования благоустроят одну из девяти территорий или продолжат развитие сквера "Лес Победы".

Всего жителям предложено 164 объекта благоустройства. Победят 82 территории, на реализацию которых предусмотрено финансирование в объеме более 570 млн рублей.

До завершения голосования осталось совсем немного времени. И после того как я лично проверила все три способа участия, могу сказать уверенно: сделать выбор действительно просто. А несколько минут времени вполне могут повлиять на то, как будет выглядеть город завтра.

Программа благоустройства общественных пространств действует в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За это время в Алтайском крае уже обновили 470 общественных территорий.