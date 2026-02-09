В файлах Эпштейна нашли данные о его смерти за день до обнаружения тела

Черновик числится как минимум среди 23 документов

09 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Кадр из видео допроса / Минюст США

Черновик заявления прокурора США по поводу смерти Джеффри Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года. При этом, согласно документам, его тело было обнаружено день спустя — 10 августа. Об этом со ссылкой на материалы Минюста США пишет РБК.

Этот черновик числится как минимум среди 23 документов, помеченных как заявления прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Кроме того, среди материалов есть несколько версий похожих заявлений, которые были отредактированы — в одних видны номера телефонов или имена жертв, в других почти вся личная информация скрыта.

Ранее в Сети появилась теория о том, что Джеффри Эпштейн жив и сейчас в Израиле. Поводом послужила информация об активности игрового аккаунта в Fortnite под ником littlestjeffi, который, как утверждается, принадлежит финансисту. Активность профиля, по сведениям отслеживающих сервисов, была замечена в Израиле после 2019 года.

В обновленных документах по делу Эпштейна фигурировала связь этого никнейма с финансистом, подтвержденная различными цифровыми уликами, в том числе подпиской на YouTube. После того как эта информация привлекла внимание пользователей Сети, аккаунт, по сообщениям, был переведен в режим приватности в Fortnite.