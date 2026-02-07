НОВОСТИОбщество

В Сети появилась теория о том, что Джеффри Эпштейн жив и сейчас в Израиле

Конспирологи взяли за основу старый аккаунт из игры Fortnite

В Сети набирает обороты конспирологическая версия о том, что Джеффри Эпштейн мог инсценировать свою смерть. Поводом послужила информация об активности игрового аккаунта в Fortnite, который, как утверждается, принадлежит финансисту. Речь идет о профиле под названием littlestjeffi, чья активность, по сведениям отслеживающих сервисов, была замечена в Израиле после 2019 года. Об этом пишет издание Primetimer.

Согласно сообщениям, в обновленных документах по делу Эпштейна фигурировала связь этого никнейма с финансистом, подтвержденная различными цифровыми уликами, в том числе подпиской на YouTube. После того как эта информация привлекла внимание пользователей Сети, аккаунт, по сообщениям, был переведен в режим приватности в Fortnite.

Однако официальные источники утверждают, что Эпштейн скончался 10 августа 2019 года в нью-йоркской тюрьме. Сторонники теории заговора считают, что существование аккаунта littlestjeffi и его недавняя активность ставят под сомнение эту официальную версию.

Недавно в рамках дела были представлены новые материалы, ранее не публиковавшиеся. Среди них — посмертные фотографии Эпштейна, результаты вскрытия, заключения психологов и внутренние тюремные документы.

