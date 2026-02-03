Остров невезения. Станет ли публикация "файлов Эпштейна" причиной большой войны

В скандальных документах погибшего финансиста фигурирует вся американская верхушка и часть мировой

Опубликованные американским минюстом около 3 млн страниц документов из дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна уже вызвали политическую бурю, которая коснулась не только многих действующих мировых политиков, членов монарших домов и статусных бизнесменов, но и президента США Дональда Трампа, который, напомним, неоднократно настаивал на их публикации.

Как известно, в центре скандала оказался остров развлечений американского и частично мирового бомонда, принадлежавший Эпштейну, который загадочным образом свел счеты с жизнью более шести лет назад.

Amic.ru знакомит читателей с некоторыми интригами вокруг скандальных документов, грозящих взорвать не только американское общество, но и стать поводом для военного конфликта, а также связью этих материалов с Россией.

Байден как исключение

3,5 млн файлов — тексты, видео, аудиозаписи, фотографии о порочно-криминальных развлечениях политической и бизнес-элиты на частном острове Литл-Сент-Джеймс (группа американских Виргинских островов в Карибском море) наконец-то были выложены на всеобщее обозрение. О завершении публикации объявил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш. Взорвавшаяся информационная бомба представляет собой материалы, собранные ФБР в ходе двух расследований в отношении Джеффри Эпштейна, который организовал на своей территории уголок развлечений для американского и мирового истеблишмента.

Справка. Литл-Сент-Джеймс — маленький частный остров на Виргинских островах США. В 1998–2019 годах принадлежал американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Расследования в отношении владельца острова начались в 2005 году — его обвиняли в изнасиловании несовершеннолетних. В 2008 году он признал себя виновным и провел за решеткой в общей сложности 13 месяцев с возможностью исправительных работ на свободе. Однако в 2019-м его повторно арестовали по обвинению в организации торговли несовершеннолетними детьми с целью сексуальной эксплуатации. После этого широкой общественности стало известно, что на частном острове темными развлечениями занимались многие представители бизнеса и власти США и других стран.

Сам Эпштейн был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах, организации проституции сначала в 2008-м, потом в 2019 году. 10 августа 2019-го покончил жизнь самоубийством в тюремной камере. Хотя многие наблюдатели не верят в суицид финансиста, а предъявленные видеозаписи, доказывающие этот факт, считают либо подделкой, либо творением нейросетей.

Когда Дональд Трамп замахивался на возвращение в Белый дом, он категорически настаивал на публикации "файлов Эпштейна" (так обнародованные материалы называют мировые СМИ), однако вовсе не рассчитывал, что в них окажется компромат на него самого. Возможно, думал, что его люди в силовых структурах вовремя "подчистили" неудобные материалы. Однако что-то пошло для него не так…

Правда, перед публикацией минюст США оговорился, что массив данных содержит "поддельные и ложно предоставленные" файлы, часть из которых была сфабрикована для дискредитации Трампа в избирательной кампании 2020 года. К тому же едва ли не единственным представителем американского бомонда, чье имя не фигурирует в архиве, оказался экс-президент Джо Байден. "Да-да, дедушка старый, ему все равно", — отозвались на это шутники в соцсетях.

"Бомба" от Илона Маска

Кстати, впервые об упоминании Трампа в скандальных файлах заявил в июне 2025-го бизнесмен Илон Маск. Тогда основатель SpaceX рассорился с хозяином Белого дома (хотя активно участвовал в его избирательной кампании и даже поначалу получил должность в новой администрации США) и сделал ряд неприятных заявлений для бывшего политического партнера.

«Пора сбросить по-настоящему большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были опубликованы», — написал Маск на своей странице собственной сети Х.

Тогда многие наблюдатели посчитали, что эксцентричный бизнесмен пытается скомпрометировать президента, отомстить ему за изгнание из Белого дома. Однако после высказываний Маска настаивать на публикации "файлов Эпштейна" стали не только близкие к Трампу республиканцы, но и демократы, хотя именно по ним били сильнее всего материалы о сомнительных развлечениях на Литл-Сент-Джеймс.

«В прошлом году администрация Трампа дразнила публикацией материалов расследования, но затем пошла на попятную. Затем демократы и несколько республиканцев предприняли попытку принять закон, требующий обнародования этих материалов», — пишет американская газета New York Times.

За что Трамп "почистил" ФБР?

Возвращаясь к хозяину Белого дома, в опубликованных файлах содержится перечень обвинений ФБР в его адрес в сексуализированном насилии — сюда входят как эпизоды о конкретных действиях (в основном со слов пострадавших или посчитавших себя таковыми позднее), а также поступках, которые некоторые дамы восприняли как сексуальные домогательства.

Большинство эпизодов фигурирует в пространном письме, отправленном на электронный адрес нью-йоркского отделения ФБР. Есть в файлах обвинение против нынешнего американского лидера в изнасиловании 13-летней девочки. Кстати, по этому эпизоду против Трампа в 2016 году выдвигался судебный иск, однако был отозван. В другом эпизоде одна из жертв утверждала, что помощница Эпштейна Гислейн Максвелл (осужденная на 20 лет лишения свободы за содействие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних) поставляла девушек в том числе будущему президенту Соединенных Штатов. Сам политик все эти эпизоды, конечно, отрицал.

Стоит заметить, что в сентябре 2025 года в ФБР произошла мощная кадровая перетряска. Многие сотрудники были уволены за нелояльность к хозяину Белого дома или участие в "гонениях" на него.

Семьи монархов не без греха

Упоминаются в "файлах Эпштейна" и российские политики — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов. Правда, на остров развлечений никто из них, судя по всему, не ездил. Они фигурируют в связи с публикациями зарубежных медиа на чисто политические темы, которые в различном контексте появляются в показаниях вовлеченных в расследование фигур.

Однако мировые СМИ куда больше заинтересовало мелькание в файлах членов королевских семей Европы — кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, короля Дании Фредерика, принцессы Швеции Софии и бывшего британского принца Эндрю. Причем Метте-Марит заявила, что контактировала с Эпштейном, не зная о его прошлом.

«Я беру на себя ответственность за то, что не изучила прошлое Эпштейна лучше и не поняла, каким человеком он был, достаточно быстро. Я хотела бы заявить, что сожалею о том, что каким-либо образом общалась с Эпштейном. Это просто позор», — поплакалась она журналистам, сообщив, что не видела финансиста с 2013 года.

Правда, дотошные репортеры тут же представили доказательства ее встречи с ним во Флориде в 2014-м. Кстати, в настоящее время идет судебный процесс над ее сыном Хейбю, которого обвиняют в 32 преступных эпизодах, включая изнасилования.

Маша, да уже не "наша"

Интересно, что в файлах упоминается и россиянка Мария Дрокова — бывший комиссар молодежного прокремлевского движения "Наши" (которое, напомним, боролось с либералами, нацболами, левыми и другими оппозиционными группами). Она, как пишет британское издание Byline Times, курировала у Эпштейна связи со СМИ.

Добавим, что в 2008-м Дрокова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а в 2010 году (по другим источникам — в 2011-м) уехала в США.

Особенно шокирующими в файлах Эпштейна являются материалы, в которых упоминаются подробности криминальных и сомнительных развлечений — педофилия, изнасилования, убийства и прочие деяния. Однополая связь* в криминальном свете не представлена, однако журналисты мировых СМИ зацепились за нее в качестве "клубнички" и активно описывают в своих изданиях.

"Деньги расчеловечивают"

Не все акулы пера, блогеры и пользователи соцсетей верят в реальность столь необузданных развлечений на закрытом острове, довольно большая часть общественности склоняется к версии, что все это — плод воображения завистников Эпштейна.

«Я верю, что фигуранты списков Эпштейна могли все натворить. Верю по-бытовому, по-русски», — пишет военкор Дмитрий Селезнев в своем канале "Старый шахтер".

«Мне одна знакомая рассказывала, что попала на вечеринку богатых людей, а там проводили конкурсы и [сексуальные действия] при людях делали. А у гостей Эпштейна в тысячи раз больше денег. Деньги развращают и расчеловечивают. У человека не должно быть много денег, к большим деньгам, как и к власти, надо готовить, это огромная ответственность», — убежден Дмитрий Селезнев.

Не исключает описываемых событий на острове адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский.

«Соединенные Штаты в последнее время нередко апеллируют к опыту Древнего Рима, от которого пытаются вести свою родословную. А в Древнем Риме, как известно, такого рода развлечения были очень распространены среди знати и правящей верхушки. Я надеюсь, что гладиаторских боев на том острове не было», — поделился он своим мнением с amic.ru.

В настоящее время у власти в США находятся люди с таким архаичным сознанием, продолжает Аграновский:

«Достаточно взглянуть на татуировки нынешнего главы Пентагона Хегсета — от всего этого отдает каким-то холодным средневековьем. И вся эта правящая группа, обладающая псевдомессианским, колонизаторским сознанием, вооружена мощнейшим оружием современной цивилизации, что, думаю, многим внушает ужас».

За файлы расплатится Иран?

Дмитрий Аграновский допускает, что ради переключения внимания на внешнюю политику команда Трампа может пойти на радикальные действия на международной арене:

«Не секрет, что Трамп готовится к нападению на Иран. Такой ход вполне в духе традиций США. Вспомним скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински и последовавшее нападение на Югославию. Об этой традиции, кстати, напоминал Голливуд в фильме "Не смотрите наверх", опасной для Земли кометой обеспокоились только для того, чтобы отвлечь внимание от громкого секс-скандала».

На упомянутую традицию указывает внимание и политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Возможно, ради замятия скандала Трамп пойдет на внешнеполитическую авантюру — удары по Ирану или захват Гренландии, после чего файлы Эпштейна в представлении широкой общественности просто померкнут», — предположил он в беседе с amic.ru.

Собеседник не думает, что этот скандал нанесет большой политический ущерб нынешнему президенту США:

«Он, конечно, настаивал после победы на выборах на публикации файлов, но потом стал более сдержанно к этому относиться. Ясно, что в этой истории ангелов среди представителей американской элиты не было. Хотя больше она затрагивает все же Демпартию — там и Клинтон в платье и многие другие. Демократы, конечно, попытаются использовать скандал в предстоящей избирательной кампании в Конгресс, но не слишком активно».

Тем временем американское издание Wall Street Journal предупреждает о грядущих ударах военных кораблей США по Ирану:

«Американские военные могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если бы президент отдал приказ о нападении сегодня», — говорится в публикации.

Стоимость нефти на мировых рынках в ожидании нового ближневосточного конфликта стала расти — топливо марки Brent впервые за долгое время преодолело психологическую отметку в 70 долларов за баррель. Мир замер в ожидании…

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ