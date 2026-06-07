В Госдуме напомнили, что нужно знать школьникам перед устройством на работу летом

Для несовершеннолетних работников законом предусмотрен сокращенный рабочий график

07 июня 2026, 13:02, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Российские подростки могут официально работать с 14 лет, однако для трудоустройства несовершеннолетних действуют особые правила и ограничения. Об этом РИА Новости напомнила член комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, подростки в возрасте от 14 лет вправе устраиваться на легкую работу, которая не наносит вреда здоровью и не мешает учебе. Для заключения трудового договора потребуется письменное согласие одного из родителей или попечителя.

Для несовершеннолетних работников законом предусмотрен сокращенный рабочий график. Так, подростки 14–16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, а если они продолжают обучение — не более 12 часов. Продолжительность рабочего дня также ограничена: до четырех часов — для подростков 14–15 лет и до пяти часов — для 15–16-летних. Молодые люди старше 16 лет могут работать до семи часов в день и до 35 часов в неделю.

При этом несовершеннолетних нельзя привлекать к вредным и опасным работам, ночным и сверхурочным сменам, командировкам, а также к работам, связанным с переносом тяжестей.

«Молодым ребятам, которые устраиваются на свою первую работу, не стоит верить на слово будущему начальнику. Рабочие обязанности, график и зарплата должны быть прописаны в трудовом договоре», — подчеркнула Стенякина.

Депутат также отметила, что подработка по направлению службы занятости не влияет на право подростка получать социальную доплату к пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Кроме того, заработок несовершеннолетнего не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения мер социальной поддержки.

С 1 сентября 2025 года в России действует еще одно нововведение: подросткам с 14 лет разрешили работать в выходные дни во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.