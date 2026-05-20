Введение отдельного жилищного надзора приведет к дублированию функций и избыточной бюрократизации без реального улучшения качества жизни граждан

20 мая 2026, 19:35, ИА Амител

Жилнадзор за частными домами / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и председатель Жилищного союза, юрист Константин Крохин, на пресс-конференции, организованной НСН, высказали разные точки зрения по поводу необходимости государственного жилищного надзора за частными домами.

Константин Крохин подчеркнул важность восстановления федерального жилищного контроля.

«Эффективный федеральный надзор должен охватывать не только управление и коммунальные услуги, но и подчиняться местным региональным надзорам», — считает он.

Крохин также отметил, что с развитием индивидуального жилищного строительства необходимо расширить надзор на все виды жилья, включая частные дома, апартаменты и другие типы жилых помещений. Он указал на жалобы пенсионеров, переезжающих на дачи, на шум и выгул собак, подчеркнув, что жилищный контроль необходим и за городом. Крохин также заявил, что одного участкового недостаточно для контроля больших территорий.

Светлана Разворотнева, в свою очередь, выразила несогласие с необходимостью жилищного надзора за частными домами.

«Эти функции должны выполнять органы внутренних дел и Роспотребнадзор», — сказал она.

Разворотнева задалась вопросом, зачем нужен жилищный надзор в частном доме: что инспектор будет проверять — как владелец дома чистит крышу зимой? Она также выразила надежду, что до конца года будет принят закон об управлении коттеджными поселками, и в случае наличия управляющей компании или ТСЖ они будут нести ответственность в рамках лицензионного контроля.