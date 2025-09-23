Поля под Барнаулом, где можно построить тысячи коттеджей, вернули на аукцион
Участки предлагают осваивать с нуля в течение девяти лет
23 сентября 2025, 09:15, ИА Амител
Три гигантских участка в барнаульской Власихе вновь выставили на торги под строительство коттеджных поселков. В августе 2025 года земли уже побывали на аукционах, однако инвесторов, готовых взяться за освоение территорий, не нашлось. Эксперты рынка заявляли: в городе и пригороде нет дефицита земли под строительство, как и массового спроса на коттеджи. А потому почти 200 га выводят в оборот несвоевременно.
Дубль два
Выставленные на торги земли предлагают взять в аренду на девять лет. Работы должны вести по стандарту комплексного развития территорий (КРТ). Так, на застройщика-инвестора сбрасывают все обязательства по развитию площадок: от подключения сетей до строительства соцобъектов. Летом алтайский Союз строителей обращался в региональный Минстрой, чтобы ведомство передало в "Дом.рф" позицию алтайских строителей, которые были недовольны условиями аукционов.
По словам строителей, продажа "пустых" земель несет много рисков. Компания, которая ранее взяла в аренду землю во Власихе, не могла подвести на участок сети: ресурсоснабжающие организации разводят руками и говорят, что мощностей не хватает, существующая инфраструктура рассчитана на ограниченное количество потребителей. И новые микрорайоны запитать от существующих сетей не получится.
Эксперты также говорят о том, что компании-застройщики, которые возводят поселки на землях "Дом.рф", столкнулись с массой проблем (в том числе с долгим согласованием от "Дом.рф") и платят штрафы за срыв сроков. Однако пока позиция "Дом.рф" не изменилась, и условия повторных торгов тоже.
В аукционной документации указано: компания-инвестор при развитии поселков должна реализовать не менее пяти типовых проектов с использованием деревянных конструкций, которые определены в реестре Минстроя. Их требуется построить в первую очередь – не позднее двух лет с момента подписания договора. Остальные проекты (их архитектурные и колористические решения, материалы строительства) инвестору нужно согласовать с "Дом.рф".
Повторные аукционы по реализации трех площадок назначены на середину ноября 2025-го.
"Опасные" торги
Добавим, что "Дом.рф" выставил на торги более 400 га рядом с городским аэропортом. Земли, разбитые на девять лотов, предназначены для многоэтажной застройки в рамках комплексного освоения: победитель будет должен обеспечить участки сетями, построить дороги, соцобъекты, благоустроить территорию. При этом застройщики должны отдать госкомпании 2% от построенного жилья и часть коммерческих помещений.
Эксперты рынка предполагают: земли могут привлечь застройщиков низкой стоимостью (например, за 86,7 га просят минимум 1 млн рублей). Однако велика опасность дальнейших спекуляций и невыполнения обязательств. Победителя на первую площадку в 86,7 га определят уже 26 сентября.
09:24:53 23-09-2025
А еще там можно выращивать, гречиху, или пшеницу, как и выращивали ранее
09:46:43 23-09-2025
гость (09:24:53 23-09-2025) А еще там можно выращивать, гречиху, или пшеницу, как и выра... вам гречки не хватает?
вон в МРии - завались.
а вот пирожков с маком я давно не поедал.
и конопельного масла в продаже мало.
09:30:32 23-09-2025
А давайте в этих полях сделаем место для развода гарнизонов, митингов сами знаете какой партии, проведение всяческих забегов и патриотических выступлений разных творческих коллективов.
Чтобы не в городе улицы перекрывали, а за городом на свежем воздухе по холодку собирались все кому надо собраться и устраивали бы свои мероприятия не мешая жизни простых горожан перекрытием улиц и изменением маршрута транспорта.
09:35:21 23-09-2025
Гость (09:30:32 23-09-2025) А давайте в этих полях сделаем место для развода гарнизонов,... тогда ветку метро туда рыть надо.
давайте раз предложили - с этой среды и начинайте копать.
09:47:42 23-09-2025
Musik (09:35:21 23-09-2025) тогда ветку метро туда рыть надо. давайте раз предложил... Какую ветку, если есть опыт всяческих пешеходных ходов???
Собрались и пошли за город дружною толпою.
10:53:43 23-09-2025
Musik (09:35:21 23-09-2025) тогда ветку метро туда рыть надо. давайте раз предложил...
Сейчас мода на трубопроводные переходы. Дешево и сердито.
09:43:57 23-09-2025
Гость (09:30:32 23-09-2025) А давайте в этих полях сделаем место для развода гарнизонов,... идите вы в сво й центр с такими предложениями. у нас и так однополоска, а народу живет тьма тьмущая, и куча ваших дачников в нашу сторону вечно трафик забивают, еще и в праздники коллапс, чтобы мы даже в аптеку выехать не смогли из за вас загульных. Нет уж. Сидите в центре в человейниках и со своими праздниками, не надо загжаживать пригород.
09:50:25 23-09-2025
Гость (09:43:57 23-09-2025) идите вы в сво й центр с такими предложениями. у нас и так о... Ты, деревенский, не понимаешь всей прелести общественной площадки за городом.
Это же новые рабочие места для вас.
Подоишь корову, наделаешь сметанки, и пойдёшь продавать на митинг "Никарагуа - добро пожаловать домой!". Какую никакую копеечку заработаешь, да ещё и бесплатно на политинформации побываешь и никарагуанский флажок нахаляву выдадут.
13:30:27 23-09-2025
Гость (09:50:25 23-09-2025) Ты, деревенский, не понимаешь всей прелести общественной пло... Сам ты деревенский, хоть бы загуглил, если своих знаний ноль, это индустриальный район. Это город, увы. А коровы у тебя в голове лишь доятся. Сиди в своем человейнике хрущевском однокомнатном и дальше, а к нам в район частных домовладений нос не суй, не вырос еще. И завидуй молча, что люди имеют 2х этажные дома, свои гаражи, бани и дворы с газонами, в то время, пока ты на съемной пропадаешь
13:43:10 23-09-2025
Гость (13:30:27 23-09-2025) Сам ты деревенский, хоть бы загуглил, если своих знаний ноль... ничессе вы алигарх.
10:50:16 23-09-2025
Гость (09:43:57 23-09-2025) идите вы в сво й центр с такими предложениями. у нас и так о... На эти выселки только по приговору суда. Да и нет сейчас необходимости в таком количестве домостроений. Спроса нет
12:11:45 23-09-2025
Гость (09:30:32 23-09-2025) А давайте в этих полях сделаем место для развода гарнизонов,... Точно. И Церкви туда все свезти, пусть свои крестовые походы за городом делают.
09:48:47 23-09-2025
нет ни дорожной инфраструктуры, ни техусловий.
а самое главное кто захочет жить в том гетто на 6-7 сотках в пожизненной ипотеке.
09:56:02 23-09-2025
Гость (09:48:47 23-09-2025) нет ни дорожной инфраструктуры, ни техусловий.а самое гл... вы конечно правы.
но ведь можно людям и участки по гектару нарезать.
пару сотен домиков - норм, думаю.
будет где развернуться.
и озерцо можно копнуть, и на террариум места хватит.
10:01:01 23-09-2025
Musik (09:56:02 23-09-2025) вы конечно правы.но ведь можно людям и участки по гектар... На дальнем востоке свой бесплатный гектар иди получай, будешь камни обрабатывать и зверушек из них вырезать.
12:40:10 23-09-2025
Гость (09:48:47 23-09-2025) нет ни дорожной инфраструктуры, ни техусловий.а самое гл... Лучше жить в гетто на ускова вкушая ароматы мусоропровода в обветшалом подъезде и биться за право пристроить свой драндулет поближе к дому
16:01:16 23-09-2025
v (12:40:10 23-09-2025) Лучше жить в гетто на ускова вкушая ароматы мусоропровода в ... лучше - для неудачника и лентяя.
16:35:41 23-09-2025
Это мои родовые земли, бабка одна при советской власти имела право косить там траву, как вдова героя войны, три околка были за нами закреплены косить траву,... Верните мое....
09:20:47 26-09-2025
Вы ещё дорогу расширьте до Новосиликатного,и ещё одну сделайте в объезд.сейчас уже утром пробки ,а так по 3 часа что-ли выезжать в центр? земли они на торги выставили,деловары)