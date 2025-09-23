Поля под Барнаулом, где можно построить тысячи коттеджей, вернули на аукцион

Участки предлагают осваивать с нуля в течение девяти лет

23 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Участок под коттеджный поселок во Власихе / Фото: "Дом.рф"

Три гигантских участка в барнаульской Власихе вновь выставили на торги под строительство коттеджных поселков. В августе 2025 года земли уже побывали на аукционах, однако инвесторов, готовых взяться за освоение территорий, не нашлось. Эксперты рынка заявляли: в городе и пригороде нет дефицита земли под строительство, как и массового спроса на коттеджи. А потому почти 200 га выводят в оборот несвоевременно.

Дубль два

Выставленные на торги земли предлагают взять в аренду на девять лет. Работы должны вести по стандарту комплексного развития территорий (КРТ). Так, на застройщика-инвестора сбрасывают все обязательства по развитию площадок: от подключения сетей до строительства соцобъектов. Летом алтайский Союз строителей обращался в региональный Минстрой, чтобы ведомство передало в "Дом.рф" позицию алтайских строителей, которые были недовольны условиями аукционов.

По словам строителей, продажа "пустых" земель несет много рисков. Компания, которая ранее взяла в аренду землю во Власихе, не могла подвести на участок сети: ресурсоснабжающие организации разводят руками и говорят, что мощностей не хватает, существующая инфраструктура рассчитана на ограниченное количество потребителей. И новые микрорайоны запитать от существующих сетей не получится.

Эксперты также говорят о том, что компании-застройщики, которые возводят поселки на землях "Дом.рф", столкнулись с массой проблем (в том числе с долгим согласованием от "Дом.рф") и платят штрафы за срыв сроков. Однако пока позиция "Дом.рф" не изменилась, и условия повторных торгов тоже.

В аукционной документации указано: компания-инвестор при развитии поселков должна реализовать не менее пяти типовых проектов с использованием деревянных конструкций, которые определены в реестре Минстроя. Их требуется построить в первую очередь – не позднее двух лет с момента подписания договора. Остальные проекты (их архитектурные и колористические решения, материалы строительства) инвестору нужно согласовать с "Дом.рф".

Повторные аукционы по реализации трех площадок назначены на середину ноября 2025-го.

"Опасные" торги

Добавим, что "Дом.рф" выставил на торги более 400 га рядом с городским аэропортом. Земли, разбитые на девять лотов, предназначены для многоэтажной застройки в рамках комплексного освоения: победитель будет должен обеспечить участки сетями, построить дороги, соцобъекты, благоустроить территорию. При этом застройщики должны отдать госкомпании 2% от построенного жилья и часть коммерческих помещений.

Эксперты рынка предполагают: земли могут привлечь застройщиков низкой стоимостью (например, за 86,7 га просят минимум 1 млн рублей). Однако велика опасность дальнейших спекуляций и невыполнения обязательств. Победителя на первую площадку в 86,7 га определят уже 26 сентября.