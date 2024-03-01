В Госдуме предложили бессрочно продлить программу маткапитала

В случае принятия проекта на его реализацию потребуется около 560 млрд рублей в год без учета инфляции

01 марта 2024, 20:47, ИА Амител

Мать с ребенком / Фото: unsplash.com

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о бессрочном действии программы материнского капитала. Как сообщает ТАСС, текст документа размещен в электронной базе Госдумы.

Законопроект предлагает убрать дату окончания периода работы программы. В пояснительной записке отмечается, что из-за сложной демографической ситуации в стране "недопустимо отменять уникальную демографическую программу".

"При этом единственно правильным подходом видится не очередное продление срока ее действия, а пересмотр этих положений и переформатирование программы в качестве постоянного обязательства государства в отношении граждан РФ", – говорится в записке.

В случае принятия проекта потребуется около 560 млрд рублей в год без учета инфляции.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки, а также программу материнского капитала до 2030 года.