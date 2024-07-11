В Госдуме предложили дать управляющим компаниям более подходящее определение
В ближайшее время инициативу направят в Минстрой
11 июля 2024, 18:30, ИА Амител
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие, сообщает телеканал "360".
"Вопрос с названием беспокоит и наших жителей – пишут мне с просьбой переименовать УК в ОК, управляющие – в обслуживающие", – отметил Колунов.
Он подчеркнул, что компании лишь поддерживают порядок в домах и обслуживают их, но не управляют. И откуда взялось название "управляющие", абсолютно неясно.
Парламентарий заявил, что в ближайшее время направит предложение в Минстрой.
Ранее amic.ru рассказал, как сменить управляющую компанию и на что имеют право жители многоквартирного дома.
18:36:04 11-07-2024
Кому принадлежат управляйки в Барнауле?
18:53:50 11-07-2024
Лучше уж сразу в ЖЭК
18:59:17 11-07-2024
Так вроде сейчас есть управляющие компании и обслуживающие. Разница в том, что для управляющих больше список обязательных услуг. Например, если УК, то уборка подъездов входит в их обязанность без дополнительной оплаты собственников. Если ОК - то могут собирать на мытье деньги с жильцов. Но по факту УК не исполняют обязательные услуги, собственники не могут на них повлиять, только если годами судиться. Государственные органы самоустранились. В сфере ЖКХ беспредел.
19:22:21 11-07-2024
Верно. Обслуживающая компания.
Главное ,чтобы хорошо исполняли свои обязанности.
Не как сейчас, придёшь к ним, обратишься с вопросом, так они буркнут,а то вообще отправят куда подальше. Хорошо ещё не цензурно, но глядят укоризненно.
19:32:16 11-07-2024
КГБУЗ - тоже не фонтан..
19:42:46 11-07-2024
В названии. Хоть каждый день меняй им название управляющая, обслуживающая. Дело менятся не будет. Нужно же дальше смотреть. И пересматривать а целом управление или обслуживание многоквартирных домов. Вопрос серьёзный но им никто не хочет заниматься по настоящему.
20:33:28 11-07-2024
Нужно разрешит домам с любым количеством квартир самостоятельно обслуживать свой дом.
20:40:03 11-07-2024
Госдуму тоже можно переименовать. Например, как Бастрыкин предложил... Хуже не будет...
06:59:55 12-07-2024
Дело не в названии, вы их хоть рабскими холопами назовите, хоть межгалактическим сервисом. Нужен постоянный прокурорский контроль за отраслью в целом. Необходимо выделить целое подразделение в прокуратуре, которое бы на ежедневной основе взбадривала бы управляшки за невыполнение или неполноценное выполнение своих обязанностей.
09:27:45 12-07-2024
Вот несколько вариантов накидываю: ИБДК - имитирующая бурную деятельность компания, ННК - ничего не делающая компания, ИВДК - исправно ворующая деньги компания. Масса вариантов.