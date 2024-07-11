В Госдуме предложили дать управляющим компаниям более подходящее определение

В ближайшее время инициативу направят в Минстрой

11 июля 2024, 18:30, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие, сообщает телеканал "360".

"Вопрос с названием беспокоит и наших жителей – пишут мне с просьбой переименовать УК в ОК, управляющие – в обслуживающие", – отметил Колунов.

Он подчеркнул, что компании лишь поддерживают порядок в домах и обслуживают их, но не управляют. И откуда взялось название "управляющие", абсолютно неясно.

Парламентарий заявил, что в ближайшее время направит предложение в Минстрой.

Ранее amic.ru рассказал, как сменить управляющую компанию и на что имеют право жители многоквартирного дома.