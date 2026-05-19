В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" сервис жалоб на шумных соседей
Если на квартиру поступит более трех уведомлений за месяц, данные автоматически направят участковому
19 мая 2026, 12:30, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с инициативой создать на портале "Госуслуги" специальный сервис для уведомлений о нарушении тишины в многоквартирных домах, сообщает ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность создания на Едином портале государственных и муниципальных услуг специального цифрового сервиса для досудебного уведомления граждан о поступивших сигналах о нарушении тишины», — говорится в обращении.
Как будет работать сервис
Жители смогут через "Госуслуги" отправлять уведомления собственникам квартир, от которых систематически исходит шум — например, из-за громкой музыки или ремонта в неположенное время. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон.
«Аналогичный эффективный механизм уже действует в отношении владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки, что подтверждает техническую возможность реализации подобных сервисов на базе портала», — отметил Чернышов.
Что будет после трех жалоб
Если на одну квартиру за месяц поступит более трех обращений от разных соседей, информация автоматически передастся в органы внутренних дел. Данные направят участковым для проведения профилактических бесед с нарушителем.
По мнению парламентария, эта мера даст гражданам простой и безопасный способ решения бытовых конфликтов и снизит уровень социальной напряженности в многоквартирных домах.
12:40:16 19-05-2026
а Участковый бежит и тапочки теряет...
12:40:30 19-05-2026
...только у соседки справка из психдиспансера
13:36:04 19-05-2026
Шинник (12:40:30 19-05-2026) ...только у соседки справка из психдиспансера... Вот вероятно такие кадры и будут жаловаться на госуслугах на соседей
12:41:51 19-05-2026
А можно - на предлагателей? А то что-то слишком много стало дурацких предложений от этих деятелей. Вот бы: поступило три жалобы от граждан - верни мандат и иди дворы мести... Может, поутихли бы да занялись реальными делами, а не самопиаром.
13:05:04 19-05-2026
Ну идея по-моему норм.
13:05:39 19-05-2026
А не лучше на госуслугах создать сервиз жалоб на глупых депутатов. Больше 3-х жалоб от разных граждан и сдай мандат.
13:24:19 19-05-2026
Гость (13:05:39 19-05-2026) А не лучше на госуслугах создать сервиз жалоб на глупых депу...
... они не выживут в дикой природе.
Придётся ухаживать за ними или даже взять домой .
Приюти депутата !
14:45:45 19-05-2026
Шинник (13:24:19 19-05-2026) ... они не выживут в дикой природе.Придётся ухаживат... не прокормить.
16:29:52 19-05-2026
ну вот сразу понятно, что "предлагатель" не разбирался в вопросе. Участковый только придет и опросит нарушителей и заявителя. Громкую музыку фиксировать не будет т.к. ему "кажется не громко". Далее административная комиссия муницапалитета, где заявителю придется доказывать факт нарушения. Из 3 заявлений ,что я писал 2 закрыли по сроку давности. Результата ноль. Надо давать полномочия ППС выписывать штраф сразу не отходя от нарушителя. Вот тогда будет работать. Слышно музыку за пределами квартиры или участка?! получи 10 т. штрафа. Вот тогда и бюджет нормально пополниться
16:38:25 19-05-2026
юзер (16:29:52 19-05-2026) ну вот сразу понятно, что "предлагатель" не разбирался в воп... у нас же у всех права, но у дебоширов их чуть больше.
двух свидетелей найди, обьяснения напиши, на комиссию сходи,и в лучшем случае оштрафуют на 500рЭ. и как учик зафиксирует превышение громкости? всю ночь под дверьми дежурить будет?
не закон,а насмешка