В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" сервис жалоб на шумных соседей

Если на квартиру поступит более трех уведомлений за месяц, данные автоматически направят участковому

19 мая 2026, 12:30, ИА Амител

Злой сосед / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с инициативой создать на портале "Госуслуги" специальный сервис для уведомлений о нарушении тишины в многоквартирных домах, сообщает ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания на Едином портале государственных и муниципальных услуг специального цифрового сервиса для досудебного уведомления граждан о поступивших сигналах о нарушении тишины», — говорится в обращении.

Как будет работать сервис

Жители смогут через "Госуслуги" отправлять уведомления собственникам квартир, от которых систематически исходит шум — например, из-за громкой музыки или ремонта в неположенное время. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон.

«Аналогичный эффективный механизм уже действует в отношении владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки, что подтверждает техническую возможность реализации подобных сервисов на базе портала», — отметил Чернышов.

Что будет после трех жалоб

Если на одну квартиру за месяц поступит более трех обращений от разных соседей, информация автоматически передастся в органы внутренних дел. Данные направят участковым для проведения профилактических бесед с нарушителем.

По мнению парламентария, эта мера даст гражданам простой и безопасный способ решения бытовых конфликтов и снизит уровень социальной напряженности в многоквартирных домах.