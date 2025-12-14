В Госдуме предложили запретить продажу "детского шампанского"

Депутат Хамзаев считает, что такое название вводит в заблуждение и популяризирует алкоголь среди детей

В России могут запретить продажу продукции под названием "детское шампанское". Соответствующее обращение к министру промышленности и торговли Антону Алиханову направил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

Парламентарий считает, что такие формулировки, как "детское шампанское", "пиво без градуса" или "вино без алкоголя", являются скрытой нативной рекламой, которая формирует у детей ложное представление о безопасности употребления спиртного. По его мнению, это маркетинговая уловка, направленная на вовлечение несовершеннолетних в потребительскую среду.

Хамзаев подчеркнул, что шампанское – это сугубо взрослый алкогольный напиток, и использование его названия в отношении детских продуктов вводит в заблуждение как детей, так и родителей.

Он призвал Минпромторг вывести из оборота подобные товары и термины, чтобы защитить подрастающее поколение от скрытой пропаганды алкоголя.