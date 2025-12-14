В Госдуме предложили запретить продажу "детского шампанского"
Депутат Хамзаев считает, что такое название вводит в заблуждение и популяризирует алкоголь среди детей
14 декабря 2025, 09:33, ИА Амител
В России могут запретить продажу продукции под названием "детское шампанское". Соответствующее обращение к министру промышленности и торговли Антону Алиханову направил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.
Парламентарий считает, что такие формулировки, как "детское шампанское", "пиво без градуса" или "вино без алкоголя", являются скрытой нативной рекламой, которая формирует у детей ложное представление о безопасности употребления спиртного. По его мнению, это маркетинговая уловка, направленная на вовлечение несовершеннолетних в потребительскую среду.
Хамзаев подчеркнул, что шампанское – это сугубо взрослый алкогольный напиток, и использование его названия в отношении детских продуктов вводит в заблуждение как детей, так и родителей.
Он призвал Минпромторг вывести из оборота подобные товары и термины, чтобы защитить подрастающее поколение от скрытой пропаганды алкоголя.
09:47:22 14-12-2025
Ноу коммент
09:50:33 14-12-2025
В Госдуме предложили : снизить пенсионный возраст; снизить инфляцию; снизить цены на жильё и автомобили; снизить ипотечный процент; снизить зарплату депутатам и пенсию ментам.
О, е! Дас ис фантастиш!
10:56:48 14-12-2025
Этиму Хамзаеву бы всю РФ по закону Шариата построить..
Я ещё рассказ не прочита , а уже понял кто надрываетя
11:55:26 14-12-2025
Даааа, за что мы кормим горе пупырёвых депутатов.......... у "блондинке" больше фантазии в голове.
12:11:39 14-12-2025
Ну вот в этом он прав. Дети осознанно должны пить сок или лимонад и ждать, когда станут взрослыми. Без всякого суррогатного псевдошампанского.
14:05:30 14-12-2025
а раньше сообразить не могли? сразу было понятно, что нельзя так называть детский напиток. детские сиги, шампанское, еще нар. .тики тоже детские придумали бы
15:38:57 14-12-2025
Гость (14:05:30 14-12-2025) а раньше сообразить не могли? сразу было понятно, что нельз... Раньше повсеместно либеральные ценности прививали. Теперь спохватились. Но лучше поздно, чем никогда.
11:04:19 15-12-2025
Как лихо ты приплел либерализм и детское шампанское. А можешь так же сделать с авторитаризмом и жевательной резинкой?
20:32:08 14-12-2025
и ёлочные игрушки
07:47:54 15-12-2025
Я так понимаю, в госдуре уже проблемы все решены, страна с колен встает, что взялись за детские шампанские?