В России оценили шансы на полный запрет кальянов

Власти, скорее всего, выберут путь жесткого регулирования индустрии через лицензии и санитарные нормы

03 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Угли для кальяна / Фото: unsplash.com

В России вряд ли будет введен полный запрет на кальяны в ближайшие годы, считают эксперты. Несмотря на призывы специалиста Всемирной организации здравоохранения Андрея Демина полностью запретить их использование из-за рисков распространения инфекций, российская действительность делает такую меру маловероятной.

Как пояснил "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, кальянная индустрия глубоко интегрирована в малый и средний бизнес, формируя значительную часть выручки многих заведений.

«В условиях высокой нагрузки на бизнес государство вряд ли пойдет на закрытие целой ниши. Более реалистичным сценарием называют ужесточение регулирования», – отметил он.

В качестве возможных мер рассматриваются:

введение специальных лицензий;

усиленные требования к вентиляции;

обязательное использование одноразовых мундштуков;

жесткий регламент дезинфекции оборудования.

Также возможен компромиссный вариант – запрет кальянов в ресторанах, где подают еду, с сохранением их в специализированных лаунж-барах.

По оценкам Трепольского, шанс на полный запрет в 2026 году составляет не более 10–15%.

Эксперт предупредил, что такая мера может привести к уходу индустрии в тень, потере налоговых поступлений и созданию подпольных клубов без какого-либо санитарного контроля. Наиболее рациональным путем он назвал именно регулирование, а не запрет.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов. А в августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.