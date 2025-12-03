НОВОСТИОбщество

В России оценили шансы на полный запрет кальянов

Власти, скорее всего, выберут путь жесткого регулирования индустрии через лицензии и санитарные нормы

03 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Угли для кальяна / Фото: unsplash.com
В России вряд ли будет введен полный запрет на кальяны в ближайшие годы, считают эксперты. Несмотря на призывы специалиста Всемирной организации здравоохранения Андрея Демина полностью запретить их использование из-за рисков распространения инфекций, российская действительность делает такую меру маловероятной.

Как пояснил "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, кальянная индустрия глубоко интегрирована в малый и средний бизнес, формируя значительную часть выручки многих заведений.

«В условиях высокой нагрузки на бизнес государство вряд ли пойдет на закрытие целой ниши. Более реалистичным сценарием называют ужесточение регулирования», – отметил он.

В качестве возможных мер рассматриваются:

  • введение специальных лицензий;

  • усиленные требования к вентиляции;

  • обязательное использование одноразовых мундштуков;

  • жесткий регламент дезинфекции оборудования.

Также возможен компромиссный вариант – запрет кальянов в ресторанах, где подают еду, с сохранением их в специализированных лаунж-барах.

По оценкам Трепольского, шанс на полный запрет в 2026 году составляет не более 10–15%.

Эксперт предупредил, что такая мера может привести к уходу индустрии в тень, потере налоговых поступлений и созданию подпольных клубов без какого-либо санитарного контроля. Наиболее рациональным путем он назвал именно регулирование, а не запрет.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов. А в августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну. 

Россия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:43:35 03-12-2025

я понять не могу, они этими запретами чего добиться то хотят.
что все кто все в качалку побегут, чтобы два века прожить и персональный детсад нарожать?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:46:45 03-12-2025

Запретить утехи чуркобесов!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:53 03-12-2025

Люди, которые по факту дышат и нюхают "кал Яны" - вы нормальные вообще?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:05 03-12-2025

Гость (11:51:53 03-12-2025) Люди, которые по факту дышат и нюхают "кал Яны" - вы нормаль... Какой веселый каламбурчик )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:53 03-12-2025

Гость (12:06:05 03-12-2025) Какой веселый каламбурчик )... Теперь я не смогу это развидеть, бггггг

  -9 Нравится
Ответить
