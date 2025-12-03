В России оценили шансы на полный запрет кальянов
Власти, скорее всего, выберут путь жесткого регулирования индустрии через лицензии и санитарные нормы
03 декабря 2025, 11:35, ИА Амител
В России вряд ли будет введен полный запрет на кальяны в ближайшие годы, считают эксперты. Несмотря на призывы специалиста Всемирной организации здравоохранения Андрея Демина полностью запретить их использование из-за рисков распространения инфекций, российская действительность делает такую меру маловероятной.
Как пояснил "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, кальянная индустрия глубоко интегрирована в малый и средний бизнес, формируя значительную часть выручки многих заведений.
«В условиях высокой нагрузки на бизнес государство вряд ли пойдет на закрытие целой ниши. Более реалистичным сценарием называют ужесточение регулирования», – отметил он.
В качестве возможных мер рассматриваются:
введение специальных лицензий;
усиленные требования к вентиляции;
обязательное использование одноразовых мундштуков;
жесткий регламент дезинфекции оборудования.
Также возможен компромиссный вариант – запрет кальянов в ресторанах, где подают еду, с сохранением их в специализированных лаунж-барах.
По оценкам Трепольского, шанс на полный запрет в 2026 году составляет не более 10–15%.
Эксперт предупредил, что такая мера может привести к уходу индустрии в тень, потере налоговых поступлений и созданию подпольных клубов без какого-либо санитарного контроля. Наиболее рациональным путем он назвал именно регулирование, а не запрет.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов. А в августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.
