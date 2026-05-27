В Госдуме рассказали, как Европа "вбивает клин" между РФ и США

Западные СМИ намерены сломать диалог между Москвой и Вашингтоном, убежден депутат Колесник

27 мая 2026, 23:11, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сообщения в западных СМИ о том, что Киев благодаря разведке США заранее узнает о подготовке ВС РФ к ударам по Украине, призваны сломать намечающийся диалог между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением в беседе с "Газетой.ru" поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



«Если исходить из того, что сообщают о том, что они [ВСУ] с помощью американской разведки это делают [узнают информацию об ударах ВС РФ], то, во-первых, это желание вбить клин между нами и Соединенными Штатами. Намечается хоть какой-то положительный сдвиг в отношениях. Во-вторых, на что тогда украинская разведка и европейская, если они открыто признают, что только американская разведка может им помочь?» — сказал депутат.



По его словам, Украина пропускает свыше 80% ударов, которые наносят российские войска, несмотря на то, что американские и британские самолеты над Румынией занимаются целенаведением ВСУ.