НОВОСТИПолитика

Каллас: ЕС усилит давление на Россию после удара "Орешником" по Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос уже на следующей неделе

24 мая 2026, 19:04, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран Евросоюза на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию, в том числе из-за ночного удара "Орешником" по территории Украины. Она написала об этом в соцсети X.

Каллас назвала удары "Орешником", предназначенным для несения ядерных боеголовок, "политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны".

Эмманюэль Макрон заявил в X, что Франция осуждает удары и использование "Орешника". По его словам, эта атака демонстрирует "дальнейшую эскалацию и тупиковую ситуацию" в боевых действиях.

«Наша решимость продолжать поддерживать Украину <...> и усилить безопасность Европы только укрепляется», — написал французский президент.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным объектам на территории Украины. В заявлении указывалось, что были задействованы баллистические ракеты "Орешник", аэробаллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Циркон".

Россия Политика европа украина санкции
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

19:40:40 24-05-2026

Считаю что нужно стряхнуть пыль с методов Судоплатова, заточить ледорубы и показательно кончить с пяток самых оголтелых русофобов навроде Каллас, Мерца, Макронихи и ко. А потом наблюдать всеевропейское шоу "чемпионат по переобуванию в прыжке"

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:16:38 25-05-2026

Гость (19:40:40 24-05-2026) Считаю что нужно стряхнуть пыль с методов Судоплатова, заточ... Попробуй, а то на диване то безопасно?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:01:46 24-05-2026

в России есть оружие пострашней орешника - газ. Давно уже нужно отрубить ЕС все ветки газовые полностью. Давно война бы кончилась. Зачем столько новостей про европейцев? Не хотят контактировать с Россией и не надо .

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:42:44 24-05-2026

В ответ на это заявление, запустить орешник по периметру западной европы. Пусть задумаются!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

07:51:04 25-05-2026

Ничему европейцев история не учит...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:15 25-05-2026

Значит попали

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров