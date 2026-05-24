Каллас: ЕС усилит давление на Россию после удара "Орешником" по Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос уже на следующей неделе

24 мая 2026, 19:04, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран Евросоюза на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию, в том числе из-за ночного удара "Орешником" по территории Украины. Она написала об этом в соцсети X.

Каллас назвала удары "Орешником", предназначенным для несения ядерных боеголовок, "политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны".

Эмманюэль Макрон заявил в X, что Франция осуждает удары и использование "Орешника". По его словам, эта атака демонстрирует "дальнейшую эскалацию и тупиковую ситуацию" в боевых действиях.

«Наша решимость продолжать поддерживать Украину <...> и усилить безопасность Европы только укрепляется», — написал французский президент.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным объектам на территории Украины. В заявлении указывалось, что были задействованы баллистические ракеты "Орешник", аэробаллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Циркон".