Каллас: ЕС усилит давление на Россию после удара "Орешником" по Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос уже на следующей неделе
24 мая 2026, 19:04, ИА Амител
Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран Евросоюза на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию, в том числе из-за ночного удара "Орешником" по территории Украины. Она написала об этом в соцсети X.
Каллас назвала удары "Орешником", предназначенным для несения ядерных боеголовок, "политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны".
Эмманюэль Макрон заявил в X, что Франция осуждает удары и использование "Орешника". По его словам, эта атака демонстрирует "дальнейшую эскалацию и тупиковую ситуацию" в боевых действиях.
«Наша решимость продолжать поддерживать Украину <...> и усилить безопасность Европы только укрепляется», — написал французский президент.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным объектам на территории Украины. В заявлении указывалось, что были задействованы баллистические ракеты "Орешник", аэробаллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Циркон".
19:40:40 24-05-2026
Считаю что нужно стряхнуть пыль с методов Судоплатова, заточить ледорубы и показательно кончить с пяток самых оголтелых русофобов навроде Каллас, Мерца, Макронихи и ко. А потом наблюдать всеевропейское шоу "чемпионат по переобуванию в прыжке"
06:16:38 25-05-2026
Гость (19:40:40 24-05-2026) Считаю что нужно стряхнуть пыль с методов Судоплатова, заточ... Попробуй, а то на диване то безопасно?
20:01:46 24-05-2026
в России есть оружие пострашней орешника - газ. Давно уже нужно отрубить ЕС все ветки газовые полностью. Давно война бы кончилась. Зачем столько новостей про европейцев? Не хотят контактировать с Россией и не надо .
21:42:44 24-05-2026
В ответ на это заявление, запустить орешник по периметру западной европы. Пусть задумаются!!!
07:51:04 25-05-2026
Ничему европейцев история не учит...
11:04:15 25-05-2026
Значит попали