В Госдуме рассказали о новых пенсионных правилах для родителей с 2026 года

С нового года отменяется ограничение по зачету времени ухода за детьми в стаж — это особенно важно для многодетных семей

16 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Родители с детьми / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 1 января 2026 года в России вступят в силу важные поправки в пенсионное законодательство, касающиеся страхового стажа родителей. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Главное изменение – полное включение периода ухода за каждым ребенком до полутора лет в страховой стаж родителя. Ранее действовало ограничение: такие периоды засчитывались суммарно не более чем за шесть лет (что эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми). Теперь это ограничение снимается.

«Поправки являются не просто формальностью, а реальным вкладом в будущую пенсию и признанием государством огромного труда родителей», – подчеркнул депутат.

Изменения особенно значимы для многодетных семей, поскольку теперь время ухода за всеми детьми будет полностью учитываться при формировании пенсионных прав. Это позволит родителям, особенно матерям, не терять стаж из-за длительного перерыва в работе, связанного с воспитанием детей.