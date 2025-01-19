НОВОСТИОбщество

Россиян призвали немедленно удалить почту на Gmail

Отечественные аналоги более безопасны, сказали в Госдуме

19 января 2025, 12:00, ИА Амител

Ноутбук / Фото: pxhere.com/ru/photo/1092360
Ноутбук / Фото: pxhere.com/ru/photo/1092360

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что Gmail небезопасен для хранения важной информации, и призвал российских пользователей переходить на отечественные аналоги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Немкина, многие россияне продолжают использовать Gmail, несмотря на проблемы с входом и двухфакторной аутентификацией, уже фиксируемые в стране.

"Это по факту развязывает руки мошенникам и делает Gmail крайне небезопасным для хранения любой конфиденциальной информации. Игнорировать этот факт не стоит – риск потерять все свои данные слишком велик", – сказал парламентарий.

Он отметил, что зарубежные сервисы непредсказуемы в своей политике и могут принять дополнительные ограничительные меры.

В качестве альтернативы депутат предложил использовать отечественные "почтовые" платформы, которые развиваются и обеспечивают защиту данных, соответствующую "локальным стандартам информационной безопасности".

Gmail от Google / Фото: unsplash.com / Solen Feyissa

"Госуслуги" начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы

Сервис отмечает, что гарантий продолжения работы сервиса Google в России нет
НОВОСТИОбщество
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Комментарии 34

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Филипп Филиппыч

12:19:15 19-01-2025

Мошенники, дербанят "Госуслуги", а скороспелые аналоги тем более.

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Гость

13:22:09 19-01-2025

Филипп Филиппыч (12:19:15 19-01-2025) Мошенники, дербанят "Госуслуги", а скороспелые аналоги тем б... Кто дербанит Госуслуги? Примеры приведи иначе ты мир-дверь-мяч.

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Гость

17:19:11 19-01-2025

Гость (13:22:09 19-01-2025) Кто дербанит Госуслуги? Примеры приведи иначе ты мир-дверь-м... вы глупый или с Луны?

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Гость

22:15:52 19-01-2025

Филипп Филиппыч (12:19:15 19-01-2025) Мошенники, дербанят "Госуслуги", а скороспелые аналоги тем б... А ты на ГУ зарегистрирован? Кто тебя там раздербанил? С фактами пожалуйста ответь. Кто дербанил, когда дербанил (дата/время/сколько продолжалось), на какие хостинги фото/видео процесса выложили. Ссылки не вставляй их все равно не пропустят. Да никому и не интересно смотреть как тебя дербанят.

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Филипп Филиппыч

07:10:59 20-01-2025

Гость (22:15:52 19-01-2025) А ты на ГУ зарегистрирован? Кто тебя там раздербанил? С факт... Кто дербанит? Новостные ленты об этом трубят.... Вот поэтому в ГУ ни ногой.

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Гость

07:35:17 20-01-2025

Филипп Филиппыч (07:10:59 20-01-2025) Кто дербанит? Новостные ленты об этом трубят.... Вот поэтом... Ясно. "Я Пастернака не читал, но осуждаю" (с)
У тебя поди и курица в порошок разваривается и молоко не киснет?

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Гость

10:15:33 20-01-2025

Филипп Филиппыч (07:10:59 20-01-2025) Кто дербанит? Новостные ленты об этом трубят.... Вот поэтом... Никто ГУ не дербанит, не врите. Если пользователь сам сообщает все данные от Госуслуг мошенника, то тут Госуслуги то причем, это отсутствие мозга только у самого пользователя.

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Гость

12:42:57 19-01-2025

Дайте нам право самим выбирать, а власти пусть защитят нас от мошенников. По факту получается от мошенников избавить не могут, а запрещать всё и вся горазды

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Гость

13:24:32 19-01-2025

Гость (12:42:57 19-01-2025) Дайте нам право самим выбирать, а власти пусть защитят нас о... Вопрос не в мошенниках, вопрос в возможных ограничениях. Вот американцы запретили Визе и Мастеркарду операции в России и пришлось срочно делать свою платежную систему. Решит Гугл ограничить аккаунты с российской пропиской - и привет всем подвязанным на эту почту сервисам.

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Коля

12:49:56 19-01-2025

И что взамен? Почта России? Письмо в конверте?

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Гость

13:25:54 19-01-2025

Коля (12:49:56 19-01-2025) И что взамен? Почта России? Письмо в конверте? ... Почтовый сервис Яндекса не слышал, не? ВК свой сервис сделали, МэйлРу… Или у тебя только Почта России в башке?

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Гость

17:19:35 19-01-2025

Гость (13:25:54 19-01-2025) Почтовый сервис Яндекса не слышал, не? ВК свой сервис сделал... все базы с mail.ru давно слиты мошенникам, да и всем кому угодно. Иначе я не могу объяснить то количество спама, которое сотнями писем летит в ящик ежедневно. И мошеннические предложения перейти по ссылке с указанием имени и отчества в том числе. На gmail.com не приходит НИЧЕГО лишнего.
Объясните мне это, неуважаемый Одобрямс

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Гость

17:26:52 19-01-2025

Гость (17:19:35 19-01-2025) все базы с mail.ru давно слиты мошенникам, да и всем кому уг... Мне почему то на пару ящиков mail.ru нет постороннего спама. Только от магазинов. Но тут я сам виноват, сам карты их оформлял... ЧТЯДНТ?

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Гость

22:11:51 19-01-2025

Гость (17:26:52 19-01-2025) Мне почему то на пару ящиков mail.ru нет постороннего спама.... Клоуны, а чего молчком минусуете то? По факту, что бы оспорить мое сообщение, из себя выдавить нечего? Ожидаемо как всегда.

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Гость

06:16:04 20-01-2025

Гость (22:11:51 19-01-2025) Клоуны, а чего молчком минусуете то? По факту, что бы оспори... А ты поплачь из-за минусов...

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Гость

06:32:50 20-01-2025

Гость (06:16:04 20-01-2025) А ты поплачь из-за минусов...... Над клоунами смеются. Или ты грустный клоун? Тогда это все объясняет.

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Гость

16:29:10 20-01-2025

Гость (22:11:51 19-01-2025) Клоуны, а чего молчком минусуете то? По факту, что бы оспори...
Мой минус за оскорбление людей.

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Гость

17:45:57 19-01-2025

Гость (13:25:54 19-01-2025) Почтовый сервис Яндекса не слышал, не? ВК свой сервис сделал...
У тебя еше поди браузер Амиго слоит.

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Нищеброд

01:14:26 20-01-2025

Гость (13:25:54 19-01-2025) Почтовый сервис Яндекса не слышал, не? ВК свой сервис сделал... Mail.ru это говно полное рекламы и при этом лишили 100 ГБ которые бесплатные на всегда. До сих пор не доходит, что это просто попытка шкурить деньги. Все сервисы вами перечисленные заточены на сбор бабла и хозяин у них один.

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Гость

12:57:17 20-01-2025

Гость (13:25:54 19-01-2025) Почтовый сервис Яндекса не слышал, не? ВК свой сервис сделал... Сервис,где товарищ майор может без напряга читать твою переписку

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Гость

17:44:15 20-01-2025

Гость (12:57:17 20-01-2025) Сервис,где товарищ майор может без напряга читать твою переп... А зачем майору читать про твоего очередного парня? За твоим воспитанием должны были родители следить.

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Гость

17:20:43 19-01-2025

Коля (12:49:56 19-01-2025) И что взамен? Почта России? Письмо в конверте? ... рамблер мэйлру отличные, битрикс и прочие коннекторы. и не позортесь тут со своими выпадами

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Гость

13:25:36 19-01-2025

А какие безопасные почтовые сервисы существуют? Что может уважаемый депутат порекомендовать кроме запретов?

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Гость

13:26:44 19-01-2025

Сейчас все бабушки побегут удалять. И дедушки

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Гость

17:39:00 19-01-2025

Гость (13:26:44 19-01-2025) Сейчас все бабушки побегут удалять. И дедушки... Не, не побегу. И к товарищу майору в ВК не пойду.

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Гость

08:27:18 20-01-2025

Гость (17:39:00 19-01-2025) Не, не побегу. И к товарищу майору в ВК не пойду.... А 99 % пенсов даже таких слов не знают

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Гость

13:36:55 19-01-2025

Допустим, и когда последний раз утекали персональные данные из Gmail?

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Гость

14:12:36 19-01-2025

более безопасны, сказали в Госдуме 😢

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Гость

11:01:44 21-01-2025

Гость (14:12:36 19-01-2025) более безопасны, сказали в Госдуме 😢... Ну так там за тобой следят, так что для государства более безопасны) Вообще не рекомендую переходить на российские разработки, как был шлак с попилом денег, так и есть

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Леха

21:54:12 19-01-2025

Китайский QQ норм. Спама нет.

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Ями

02:16:13 20-01-2025

Все депутаты сидят на gmail, а простолюдин переманивают на подконтрольные ресурсы, где они могут делать все. Все что исходит из госдуры - это чистое зло!

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Гость

12:55:13 20-01-2025

Товарищу майору неудобно читать переписку россиян?)))

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Гость

17:39:05 20-01-2025

Гость (12:55:13 20-01-2025) Товарищу майору неудобно читать переписку россиян?)))... Я использую Дж майл для полного своего отслеживания , для установления моих пребываний на карте на каждый день . Преступники , особенно , по недвижимости , могут свои версии создавать для подлога с целью обвинения тебя , так карту Гугл могут документально опровергнуть , уже есть к этому прецедент с участием организации дубненский водоканал и мировой судья Дубны , содействующий преступникам . Доказательства не стал предъявлять по причине , что есть данные личного и коммерческого характера , а судья не стала делать запрос в полицию на проведение свидетельских показаний , содействуя преступлению против меня.

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Гость

04:31:30 21-01-2025

Гость (08:27:18 20-01-2025) А 99 % пенсов даже таких слов не знают... Щас только пенсы и знают про Фортран Паскаль Бейсик, ну Алгол 60🫢 ))))))

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