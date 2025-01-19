Россиян призвали немедленно удалить почту на Gmail

Отечественные аналоги более безопасны, сказали в Госдуме

19 января 2025, 12:00, ИА Амител

Ноутбук / Фото: pxhere.com/ru/photo/1092360

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что Gmail небезопасен для хранения важной информации, и призвал российских пользователей переходить на отечественные аналоги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Немкина, многие россияне продолжают использовать Gmail, несмотря на проблемы с входом и двухфакторной аутентификацией, уже фиксируемые в стране.

"Это по факту развязывает руки мошенникам и делает Gmail крайне небезопасным для хранения любой конфиденциальной информации. Игнорировать этот факт не стоит – риск потерять все свои данные слишком велик", – сказал парламентарий.

Он отметил, что зарубежные сервисы непредсказуемы в своей политике и могут принять дополнительные ограничительные меры.

В качестве альтернативы депутат предложил использовать отечественные "почтовые" платформы, которые развиваются и обеспечивают защиту данных, соответствующую "локальным стандартам информационной безопасности".