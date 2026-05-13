В Госдуме упростили оформление документов при выявлении нетрезвых водителей

Сейчас при выявлении признаков опьянения инспекторам приходится оформлять от трех до пяти различных документов

13 мая 2026, 21:36, ИА Амител

Водитель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который упрощает процедуру проверки водителей на состояние опьянения. Информация об этом опубликована в электронной базе парламента.

Документ предусматривает сокращение объема обязательных бумаг, которые инспекторы ГИБДД должны оформлять при выявлении нетрезвого водителя.

Согласно поправкам, отдельные документы станут необязательными. Кроме того, сведения об отстранении водителя от управления автомобилем и задержании транспортного средства — с указанием даты и места — теперь можно будет вносить в другие процессуальные документы.

Сейчас при выявлении признаков опьянения инспекторам приходится оформлять от трех до пяти различных документов. При этом составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем является обязательным в каждом случае.

Авторы инициативы считают такую процедуру избыточной и полагают, что изменения позволят сократить бюрократическую нагрузку при оформлении подобных нарушений.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель BMW X5 сбил семейную пару в Алтайском крае. Трое детей остались сиротами, а водитель иномарки был задержан.