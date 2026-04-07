В Бийске пьяного водителя приговорили к восьми с половиной годам за ДТП с двумя погибшими

07 апреля 2026, 08:43, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Бийске вынесли приговор 19-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП. В аварии погибли двое пассажиров.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, трагедия произошла в октябре 2025 года. Молодой человек, не имея водительских прав, сел за руль чужой машины и, находясь в состоянии опьянения, начал движение по городу.

По данным ведомства, водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Во время движения он развил скорость более 100 км/ч, подвергая опасности себя и находившихся в салоне пассажиров.

В ходе погони мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался сначала в опору линии электропередачи, а затем — в рекламную конструкцию. В результате столкновения двое пассажиров получили смертельные травмы и скончались на месте.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года.

