НОВОСТИПроисшествия

Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Барнауле — двоих человек госпитализировали

Водитель Infiniti было в состоянии алкогольного опьянения, пострадали водитель и пассажир Kia Rio

12 мая 2026, 09:56, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: стоп-кадр с видел канала "Барнаул 22"
ДТП в Барнауле / Фото: стоп-кадр с видел канала "Барнаул 22"

11 мая в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна произошло ДТП с участием пьяного водителя, сообщила городская Госавтоинспекция. 

Авария случилась в 16:45. Автомобиль Infiniti под управлением 43‑летнего мужчины столкнулся с Kia Rio, которой управлял 27‑летний водитель. В результате происшествия пострадали два человека — водитель и пассажир Kia Rio были госпитализированы с травмами в городскую больницу № 1.

В отношении водителя Infiniti составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), а его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Ранее в Алтайском крае подсчитали, кто чаще всего попадает в ДТП.


 

Барнаул ДТП Происшествия
       

Комментарии 8

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Гость

10:01:59 12-05-2026

Урод

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Гость

10:07:50 12-05-2026

"было"....

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Гость

10:16:01 12-05-2026

Финика изъять и отправить на войну, вместе с пьяным владельцем

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Мусик

10:24:22 12-05-2026

Гость (10:16:01 12-05-2026) Финика изъять и отправить на войну, вместе с пьяным владельц... есть СВО. СВОДДУ.
те кто по теме неправильного применения термина сроки получил - ещё там.

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Гость

12:17:12 12-05-2026

Водитель Infiniti было в состоянии алкогольного опьянения --- ну потому что Infiniti, жизнь удалась, и тут поди порешает

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Гость

15:27:28 12-05-2026

Гость (12:17:12 12-05-2026) Водитель Infiniti было в состоянии алкогольного опьянения --... Вообще никакой связи нет между пьянью с ценой авто.

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Юрий

16:08:37 12-05-2026

Гость (15:27:28 12-05-2026) Вообще никакой связи нет между пьянью с ценой авто.... а мне кажется что есть - это ли совсем маргинал на развалюхе кому все по ... и особо не жалко ни себя ни авто., или с деньгами на дорогом авто - пита все по ... я все решу... Так скажем две крайности.

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гость

20:24:42 12-05-2026

Гость (15:27:28 12-05-2026) Вообще никакой связи нет между пьянью с ценой авто.... Ну как вам объяснить, читайте статистику смертельных размотов на Ленина например, ииии вы там увидите бэхи с финиками а погибшие в ларгусах с короллами.

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