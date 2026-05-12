Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Барнауле — двоих человек госпитализировали
Водитель Infiniti было в состоянии алкогольного опьянения, пострадали водитель и пассажир Kia Rio
12 мая 2026, 09:56, ИА Амител
11 мая в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна произошло ДТП с участием пьяного водителя, сообщила городская Госавтоинспекция.
Авария случилась в 16:45. Автомобиль Infiniti под управлением 43‑летнего мужчины столкнулся с Kia Rio, которой управлял 27‑летний водитель. В результате происшествия пострадали два человека — водитель и пассажир Kia Rio были госпитализированы с травмами в городскую больницу № 1.
В отношении водителя Infiniti составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), а его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Ранее в Алтайском крае подсчитали, кто чаще всего попадает в ДТП.
10:01:59 12-05-2026
Урод
10:07:50 12-05-2026
"было"....
10:16:01 12-05-2026
Финика изъять и отправить на войну, вместе с пьяным владельцем
10:24:22 12-05-2026
Гость (10:16:01 12-05-2026) Финика изъять и отправить на войну, вместе с пьяным владельц... есть СВО. СВОДДУ.
те кто по теме неправильного применения термина сроки получил - ещё там.
12:17:12 12-05-2026
Водитель Infiniti было в состоянии алкогольного опьянения --- ну потому что Infiniti, жизнь удалась, и тут поди порешает
15:27:28 12-05-2026
Гость (12:17:12 12-05-2026) Водитель Infiniti было в состоянии алкогольного опьянения --... Вообще никакой связи нет между пьянью с ценой авто.
16:08:37 12-05-2026
Гость (15:27:28 12-05-2026) Вообще никакой связи нет между пьянью с ценой авто.... а мне кажется что есть - это ли совсем маргинал на развалюхе кому все по ... и особо не жалко ни себя ни авто., или с деньгами на дорогом авто - пита все по ... я все решу... Так скажем две крайности.
20:24:42 12-05-2026
Гость (15:27:28 12-05-2026) Вообще никакой связи нет между пьянью с ценой авто.... Ну как вам объяснить, читайте статистику смертельных размотов на Ленина например, ииии вы там увидите бэхи с финиками а погибшие в ларгусах с короллами.