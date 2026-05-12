Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Барнауле — двоих человек госпитализировали

Водитель Infiniti было в состоянии алкогольного опьянения, пострадали водитель и пассажир Kia Rio

12 мая 2026, 09:56, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: стоп-кадр с видел канала "Барнаул 22"

11 мая в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна произошло ДТП с участием пьяного водителя, сообщила городская Госавтоинспекция.

Авария случилась в 16:45. Автомобиль Infiniti под управлением 43‑летнего мужчины столкнулся с Kia Rio, которой управлял 27‑летний водитель. В результате происшествия пострадали два человека — водитель и пассажир Kia Rio были госпитализированы с травмами в городскую больницу № 1.

В отношении водителя Infiniti составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), а его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Ранее в Алтайском крае подсчитали, кто чаще всего попадает в ДТП.



