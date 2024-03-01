В Госдуму внесут законопроект для определения понятия "валежник"
Сейчас в регионах смешивают понятия сохранности леса и сбора недревесных ресурсов
01 марта 2024, 10:23, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект, определяющий понятие "валежник", сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Нилов отметил, что в регионах смешивают понятия сохранности леса и сбора недревесных ресурсов.
"Граждан третируют даже за сбор валежника для собственных нужд. Валежника! За такую "мелочь", не имеющую ничего общего с сохранностью лесов, людей привлекают и к административной, и даже к уголовной ответственности. Дикость", – подчеркнул депутат.
"В Лесном кодексе нужно окончательно убрать правовую неопределенность, которая позволяет трактовать сбор валежника с использованием ручного инструмента как правонарушение", – указал Нилов.
Законопроект вносит в статью 32 Лесного кодекса РФ определение валежника – это "лежащие на поверхности земли остатки стволов, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и другими природными явлениями".
10:34:03 01-03-2024
Ну наконец то , какие-то прорывные законы, соответствующие духу времени
11:03:31 01-03-2024
Офигеть законы. Значения слов из букваря описывают двоечники
11:43:45 01-03-2024
Как же мы раньше жили без Госдумы?
11:58:39 01-03-2024
и 3х лет не прошло как они поняли что надо сперва думать и только потом что то писать,но зная наших думарей, это удовольствие они еще года на 3 растянут,если не на 5
12:10:35 01-03-2024
Нужно ли проходить медкомиссию, чтобы собирать валежник?
12:24:09 01-03-2024
Гость (12:10:35 01-03-2024) Нужно ли проходить медкомиссию, чтобы собирать валежник?... Вот чтобы писать глупости здесь - хорошо бы пройти медкомиссию. Может тогда перестал бы.
12:29:23 01-03-2024
Гость (12:10:35 01-03-2024) Нужно ли проходить медкомиссию, чтобы собирать валежник?... И у нарколога.
13:35:54 01-03-2024
Гость (12:29:23 01-03-2024) И у нарколога.... без справки из дурки не канает
13:35:10 01-03-2024
Гость (12:10:35 01-03-2024) Нужно ли проходить медкомиссию, чтобы собирать валежник?... Прохождение медкомиссии не предусмотрено. Однако необходимо получить лицензию на сбор валежника (срок действия лицензии: три года). Сроки, при которых разрешен сбор валежника, каждый субъект страны определяет самостоятельно, но не менее двух десятидневных периодов в течение года. Также необходимо разрешение на добычу валежника в общедоступных лесах, которое можно получить через портал "Госуслуги". Количество разрешений строго лимитировано.
18:13:58 01-03-2024
Гость (12:10:35 01-03-2024) Нужно ли проходить медкомиссию, чтобы собирать валежник?... Только нарколога и психиатра.
15:20:39 01-03-2024
В послании президента очень мало внимания уделено этому насущному вопросу. Надо хотя бы нацпроект по сбору валежника запустить.
16:00:13 01-03-2024
Перенимайте опыт Сибирских собирателей валежника. Много лет уже валят, с большой прибылью!
17:02:44 01-03-2024
Сначала приняли закон что нельзя собирать валежник!? А теперь приняли закон, что такое валежник!? Так что ли!?
12:55:31 02-03-2024
Гость (17:02:44 01-03-2024) Сначала приняли закон что нельзя собирать валежник!? А тепер... Попутали малость причину и следствие. А могут и слабоумными прикинуться, лишь бы из мягкого кресла не турнули.