В Госдуму внесут законопроект для определения понятия "валежник"

Сейчас в регионах смешивают понятия сохранности леса и сбора недревесных ресурсов

01 марта 2024, 10:23, ИА Амител

Зеленый летний лес / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесут законопроект, определяющий понятие "валежник", сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Нилов отметил, что в регионах смешивают понятия сохранности леса и сбора недревесных ресурсов.

"Граждан третируют даже за сбор валежника для собственных нужд. Валежника! За такую "мелочь", не имеющую ничего общего с сохранностью лесов, людей привлекают и к административной, и даже к уголовной ответственности. Дикость", – подчеркнул депутат.

"В Лесном кодексе нужно окончательно убрать правовую неопределенность, которая позволяет трактовать сбор валежника с использованием ручного инструмента как правонарушение", – указал Нилов.

Законопроект вносит в статью 32 Лесного кодекса РФ определение валежника – это "лежащие на поверхности земли остатки стволов, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и другими природными явлениями".