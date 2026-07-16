На фоне удаления приложений из Google Play VK рекомендовал пользоваться vk.ru

В VK подчеркивают, что переход на новый адрес никак не скажется на работе сервиса

16 июля 2026, 19:36, ИА Амител

ВК / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" начала массово рекомендовать пользователям заходить на сервис через домен vk.ru вместо привычного vk.com. В компании объяснили это техническими особенностями работы сайта, подчеркнув, что функциональность платформы при этом не изменится.

Пользователи соцсети получили соответствующее уведомление, в котором VK призывает использовать российский домен для входа на сайт.

«Все возможности, приложения и дизайн "ВКонтакте" на vk.ru прежние. Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com», — говорится в сообщении компании.

В VK подчеркивают, что переход на новый адрес никак не скажется на работе сервиса. Пользователям будут доступны все привычные функции, а интерфейс социальной сети останется без изменений.

Официально компания не объяснила, чем именно вызвана рекомендация использовать домен vk.ru. При этом, как отмечают "Осторожно новости", это может быть связано с тем, что международный домен vk.com находится в юрисдикции США, где в отношении VK действуют санкционные ограничения. Впрочем, сама компания такую версию не комментировала.

На фоне этих событий стало известно, что приложения VK исчезли из магазина Google Play. Ранее РИА Новости сообщало, что пользователям Android больше недоступны для скачивания "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и платформа Max. Позже из магазина также пропали "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Клипы", "VK Почта", "VK Знакомства", "Облако Mail", "Маруся", "Дзен" и сервис объявлений "Юла".

В VK заявили, что ранее установленные приложения продолжают работать в штатном режиме. Пользователи Android по-прежнему получают push-уведомления, а установить сервисы компании можно через российский магазин приложений RuStore и другие альтернативные площадки для Android.

Дополнительное давление на компанию оказали и новости с финансового рынка. После сообщений об исчезновении приложений из Google Play акции VK усилили снижение. По данным Московской биржи, в ходе торгов бумаги компании теряли почти 9%, обновив исторический минимум. К 14:21 МСК снижение замедлилось до 6,4%, тогда как до появления новостей акции дешевели примерно на 4,4%.

Напомним, ранее Евросоюз официально ввел санкции против компании VK, а также против компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юридическим лицом платформы Max.