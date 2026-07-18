В каких случаях дарение квартиры может создать проблемы, объяснил юрист
Есть люди, которым запрещено дарить жилье
18 июля 2026, 11:52, ИА Амител
В каких случаях дарение квартиры может создать проблемы, агентству "Прайм" объяснил управляющий партнер адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов.
Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, для некоторых людей установлен прямой запрет на получение в дар имущества стоимостью свыше трех тысяч рублей. Эта норма касается государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также работников сферы образования и здравоохранения.
Ограничение действует в том случае, если подарок напрямую связан с должностным положением или профессиональной деятельностью получателя.
«Квартира очевидно не укладывается в этот лимит. Попытка такого дарения грозит не только признанием сделки ничтожной, но и уголовной ответственностью за коррупцию», — пояснил Куприянов.
Даже при отсутствии юридических препятствий к сделке участникам договора дарения необходимо оценить финансовые риски друг друга. Существует два основных сценария потери недвижимости:
- риск одаряемого (получателя) — если у нового собственника высокая долговая нагрузка и он инициирует процедуру банкротства, подаренная квартира не будет защищена как единственное жилье (в случае наличия залога или определенных условий). Недвижимость войдет в конкурсную массу и будет реализована с торгов для погашения долгов;
- риск дарителя — закон о банкротстве позволяет оспаривать сделки по выводу активов. Если бывший владелец квартиры подаст на банкротство в течение одного года после дарения, финансовый управляющий признает сделку недействительной. Квартиру изымут у одаряемого и вернут в общую массу имущества должника для продажи.
«Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе "подарить" квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник: по закону она изначально является общей, и требуется нотариальное согласие второго супруга», — подчеркнул эксперт.
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