Эксперты рекомендуют не откладывать заявку: условия программы могут скорректировать уже в ближайшие месяцы

17 июля 2026, 13:20, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Семьям с одним ребенком стоит поторопиться и приобрести жилье до вступления в силу новых правил семейной ипотеки, которые планируется ввести 1 октября. Это позволит зафиксировать текущую ставку в 6%, сообщил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский "Газете.ru".

«Для семей с двумя детьми ситуация остается стабильной, и они могут спокойно выбирать квартиру. Однако семьям с тремя и более детьми лучше подождать официального запуска обновленной программы. Это даст им возможность оформить кредит по сниженной ставке в 4%, что существенно сократит переплату и ежемесячные платежи», — добавил он.

Трепольский считает, что такие ставки (10–12% — для семей с одним ребенком, 6% — для семей с двумя детьми, 4% — для многодетных семей) являются разумным компромиссом для долгосрочного стимулирования рождаемости.

Эксперт отмечает, что разница в ежемесячных платежах между семьями с одним и тремя детьми при одинаковой стоимости жилья составит двукратную величину (31,6 тыс. рублей против 63,2 тыс. рублей). Это наглядно демонстрирует, как тяжело приходится молодым семьям на начальном этапе.

Чтобы программа стала эффективным инструментом для увеличения числа семей и роста населения, Трепольский предлагает снизить ставки до 8–10% для семей с одним ребенком, до 4% — для семей с двумя детьми и до 2% — для многодетных семей.