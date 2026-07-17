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Россиянам с одним ребенком посоветовали быстрее оформить семейную ипотеку

Эксперты рекомендуют не откладывать заявку: условия программы могут скорректировать уже в ближайшие месяцы

17 июля 2026, 13:20, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Семьям с одним ребенком стоит поторопиться и приобрести жилье до вступления в силу новых правил семейной ипотеки, которые планируется ввести 1 октября. Это позволит зафиксировать текущую ставку в 6%, сообщил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский "Газете.ru".

«Для семей с двумя детьми ситуация остается стабильной, и они могут спокойно выбирать квартиру. Однако семьям с тремя и более детьми лучше подождать официального запуска обновленной программы. Это даст им возможность оформить кредит по сниженной ставке в 4%, что существенно сократит переплату и ежемесячные платежи», — добавил он.

Трепольский считает, что такие ставки (10–12% — для семей с одним ребенком, 6% — для семей с двумя детьми, 4% — для многодетных семей) являются разумным компромиссом для долгосрочного стимулирования рождаемости.

Эксперт отмечает, что разница в ежемесячных платежах между семьями с одним и тремя детьми при одинаковой стоимости жилья составит двукратную величину (31,6 тыс. рублей против 63,2 тыс. рублей). Это наглядно демонстрирует, как тяжело приходится молодым семьям на начальном этапе.

Чтобы программа стала эффективным инструментом для увеличения числа семей и роста населения, Трепольский предлагает снизить ставки до 8–10% для семей с одним ребенком, до 4% — для семей с двумя детьми и до 2% — для многодетных семей.

«Такие льготные условия создадут мощный мотивационный фактор для граждан, рассматривающих рождение детей через призму жилищных вопросов», — заключил эксперт.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий / Фото: пресс-служба ЛДПР

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Комментарии 2

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Гость

14:31:46 17-07-2026

Добровольно залезть в зависимость, не, спасибо

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Гость

02:02:52 19-07-2026

Семья 1 ребенок рождённый в декабре 2017 , не положено ни че го ! Даже детские приходили только пару раз посте чего прекратились пришел в МФЦ сказали прикатить вагон справок чтобы получать пару сотен рублей каких то выплат типа это детские ,просто плюнул.

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