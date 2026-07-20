По предварительным данным, пять воздушных судов прибудут позже

20 июля 2026, 12:00, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова 20 июля задерживается прибытие пяти авиарейсов, пишет "Интерфакс".

Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани, не смогли вовремя прибыть рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Уральские Авиалинии" и Red Wings из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Сочи и Улан-Удэ.

Наиболее сложная ситуация складывается с рейсами лоукостера Red Wings: самолеты из Улан-Удэ и Екатеринбурга задерживаются примерно на три часа.

Представители аэропорта пояснили, что причиной сбоя в расписании стал сильный туман, который ограничил видимость в районе взлетно-посадочной полосы.