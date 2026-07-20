В Кемеровской области задерживают авиарейсы из-за тумана
По предварительным данным, пять воздушных судов прибудут позже
20 июля 2026, 12:00, ИА Амител
Самолет взлетает / Фото: amic.ru
В международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова 20 июля задерживается прибытие пяти авиарейсов, пишет "Интерфакс".
Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани, не смогли вовремя прибыть рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Уральские Авиалинии" и Red Wings из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Сочи и Улан-Удэ.
Наиболее сложная ситуация складывается с рейсами лоукостера Red Wings: самолеты из Улан-Удэ и Екатеринбурга задерживаются примерно на три часа.
Представители аэропорта пояснили, что причиной сбоя в расписании стал сильный туман, который ограничил видимость в районе взлетно-посадочной полосы.
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